GG başladı, Yeşilova bitirdi: 2-2

K-Pet Süper Ligin ikinci hafta maçında Gençli Gücü ile Merit Alsancak Yeşilova 2-2 berabere kaldı.

Stad:Lefkoşa Atatürk Stadı

Hakemler:Evren Karademir, Mert E.Bulut, Burak Mandıralı, Hakan Ünal

Gençlik Gücü: Raif, Tayfun(HüseyinTaşcı), Emir, Hacı, Aşkın, Michael, Ahmet (Hüseyin Paşa), Özgür(Arif), Boateng, Uche, Idan

M.Alsancak Yeşilova: Kemal, Mustafa, Vakkas, Mejdi, Memduh, Emin, Emmanuel, Burak (Yasin), Esosa, Mehmet, Frıdes

Goller: 19'Pirnce Boateng, 35'Tayfun Doğan (GG), 39' ve 74'(P)Bill Osman Beyza(M.A.Yeşilova)



K-Pet Süper Ligin ikinci hafta karşılaşmasında Gençlik Gücü ile Merit Alsancak Yeşilova karşılaştı. Zevkli geçen mücadele 2-2 sona erdi ve taraflar haftayı 1'er puanla kapattı. İlk Devrede ev sahibi Gençlik Gücü iyi oyununu iki golle süsledi ve devreyi 2-1 önde kapattı. ikinci devrede konuk M.A.Yeşilova daha üstün bir performans sergiledi ve skorda dengeyi kurdu. Özellikle maçın son bölümünde Yeşilova'nın aşırı baskısı oldu ancak aranan gol bulunamadı ve maç 2-2 sona erdi. Bu sonuçla Gençlik Gücü puanını 2'ye, M.A.Yeşilova ise 4'e yükseltti.

22/09/2019 11:07