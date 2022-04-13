GG bildiğiniz gibi: 22-30

Hentbolda erkekler play-off karşılaşmalarında ilk maçlar bu akşam oynanan Levent – GG maçı ile tamamlandı. Dün akşam UKÜ’nün MGA’yı mağlup ettiği ve seride 1-0 öne geçtiği ilk karşılaşma sonrasında, bu akşam oynanan Levnet – GG karşılaşmasının ilk ayağını kazanan taraf GG oldu. İlk devresini rakibi Levent önünde 14-9 önde kapatan GG maçı da 30 – 22 kazanarak seride 1-0 öne geçti. Levent’de Beytullah maçı 6 golle tamamlayarak maçın en skorer ismi olurken, GG’de Özden, Arda ve Samet maçı 5 golle tamamlayarak takıma en fazla katkı sağlayan isimler oldu. Erkeklerde oynanan play – off ilk karşılaşmaları sonrasında gözler Cuma akşamı başlayacak olan kadınlar mücadelesine çevrildi. Cuma günü oynanacak olan kadınlar play – off karşılaşmalarında program şu şekilde;

15 Nisan Cuma – Saat: 18:30 Levent – UKÜ(Atatürk Spor Salonu)

15 Nisan Cuma – Saat: 20:15 DİGEM – DAÜ(Atatürk Spor Salonu)

Fotoğraflar: Ferah BARIŞSEV

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13/04/2022 21:15