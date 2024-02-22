GG dolu dizgin:26-30

Hentbol büyük erkekler ligine dün akşam oynanan tek karşılaşma ile devam edildi. CIU Arena’da oynanan mücadelede UKÜ ile GG takımları karşı karşıya geldi. Ligin favori iki takımın mücadelesinde gülen taraf konuk GG oldu. Karşılaşmanın ilk devresini rakibi UKÜ karşısında 14-12 önde kapatan GG, etkili oyununu maçın ikinci devresinde de devam ettirerek sahadan 30-26 galip ayrıldı. UKÜ’de Kaan, GG’de ise Özden karşılaşmayı 8’er golle tamamlayan oyuncular oldu.

Fotoğraflar: Ferah BARIŞSEV