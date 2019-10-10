GG farklı kazandı: 43-28

Lefkoşa Atatürk Spor Salonu’nda oynanan karşılaşmayı son şampiyon Gençlik Gücü 43-28 gibi farklı bir skorla kazandı.

2019-2020 Sezonu Hentbol Büyükler Ligi’nin ilk karşılaşması bu akşam oynandı. Geçtiğimiz sezonu yenilgisiz şampiyon tamamlayan ve dört kupayı müzesine götüren, ayrıca geçtiğimiz hafta Cumhurbaşkanlığı Kupası’nın da sahibi olan Gençlik Gücü konuk ettiği MGA karşısında farklı kazanarak lige fırtına gibi bir başlangıç yaptı.

DAÜ’nün bu sezon büyük erkeklerde lige katılmamasıyla boşta kalan birçok oyuncusunu renklerine bağlayan MGA, Gençlik Gücü karşısında farklı kaybederek ilk haftayı puansız kapattı.

Hakemliklerimi Mehmet Ünalmış ve Erdal Şamil’in yaptığı karşılaşma Atatürk Spor Salonu’nda oynandı.

Karşılaşmanın ilk 5 dakikası dengeli ve karşılıklı atılan gollerle geçerken, bu dakikadan sonra oyunun kontrolunu ele geçiren Gençlik Gücü, MGA karşısında peşpeşe bulduğu gollerle arayı açtı ve devre arasına 26-13 önde gitti. İkinci devre skorun da verdiği rahatlıkla oyunu rolantiye alan Gençlik Gücü yedek oyuncularını sahaya sürdü.

Bu devre daha dengeli geçse de MGA’nın farkı kapatma çabaları sonuç vermedi ve karşılaşma 43-28 Gençlik Gücü’nün galibiyeti ile tamamlandı.

Maçta Gençlik Gücü takımından Ahmet Altan kaydettiği 12 gol ile gecenin en fazla gol atan oyuncusu oldu.

10/10/2019 08:20