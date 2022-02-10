GG ve UKÜ finalde

Hentbolda dün akşam KTSYD Kupasında kadınlarda finale kalan takımların belirlenmesinden sonra, erkeklerde de finalin adı belli oldu. CIU Arenada oynanan yarı final maçları sonrasında UKÜ ve GG takımları adını finale yazdırdı.

GG rahat kazandı:46-28

Yarı finalin ilk maçında Gençlik Gücü ve Levent takımları karşı karşıya geldi. Maçın başından sonuna oyun üstünlüğünü elinde tutan GG ilk devreyi rakibi karşısında 22-12 önde kapatan taraf olurken, sahadan da 46-28 galip ayrılarak adını finale yazdırdı. GG’de İbrahim Öksüzoğlu 9 golle takımına en fazla katkı sağlayan oyuncu olurken, Levent takımından Beytullah maçı 9 golle tamamlayan bir başka isim oldu.

UKÜ tecrübesiyle: 34-26

Yarı finalin ikinci karşılaşmasında ise UKÜ ile MGA takımları karşı karşıya geldi. Maçın ilk yarısını rakibi MGA karşısında 17-12 önde kapatan ÜKÜ, sahadan da 34-26 galip ayrılarak finalde GG’nin rakibi oldu. UKÜ’de Muhammed ve Berkem 7’şer golle takımlarına en fazla katkı sağlayan isimler olurken, MGA takımında Hüseyin Selvili 9 golle ön plana çıkan isim oldu.

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10/02/2022 22:21