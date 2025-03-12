GG ve UKÜ rahat kazandı

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12/03/2025

GG ve UKÜ rahat kazandı

Dem’s Contruction büyük erkekler ligine dün akşam oynanan iki karşılaşma ile devam edildi.

Atatürk Spor Salonu’nda oynanan iki karşılaşmada Darbaz ile CB Gençlik Gücü takımları karşı karşıya gelirken, diğer karşılaşmada ise UKÜ ile Dumlupınar takımları karşılaştı. İki karşılaşmada da favoriler kazanırken, hem CB Gençlik Gücü hem de UKÜ takımı geceyi galibiyetle noktaladı. UKÜ, Doğu temsilcisi Dumlupınar’ı 42-20 mağlup ederken, CB Gençlik Gücü ise Darbaz’ı 40-23 mağlup etti.

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TAGS: GG ve UKÜ rahat kazandı
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