GG ve YAK kurtardı, Kaymaklı-Mesarya finali kaldı

Süper Lig’de Türk Ocağı ve Yeniboğaziçi’nin ardından ligden düşecek üçüncü takımın belirleneceği play-out maçlarının ikincileri oynandı.

Rakibi Mesarya’yı 2-1 yenen China Bazaar Gençlik Gücü be Küçük Kaymaklı ile 2-2 berabere kalan Yenicami son maçlarını oynamadan kümede kalmayı garantiledi.

Pazar gün oynanacak son maçta Küçük Kaymaklı ile Mesarya kümeden düşecek üçüncü takım olmamak için kozlarını paylaşacaklar. Beraberliğin Kaymaklı’yı kümede bırakacak karşılaşmada sezonun son maçı oynanmış olacak.

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