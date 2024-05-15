GG ve YAK kurtardı, Kaymaklı-Mesarya finali kaldı

Süper Lig’de Türk Ocağı ve Yeniboğaziçi’nin ardından ligden düşecek üçüncü takımın belirleneceği play-out maçlarının ikincileri oynandı. 

ads ads ads ads
15/05/2024

ads
GG ve YAK kurtardı, Kaymaklı-Mesarya finali kaldı

Süper Lig’de Türk Ocağı ve Yeniboğaziçi’nin ardından ligden düşecek üçüncü takımın belirleneceği play-out maçlarının ikincileri oynandı. 
Rakibi Mesarya’yı 2-1 yenen China Bazaar Gençlik Gücü be Küçük Kaymaklı ile 2-2 berabere kalan Yenicami son maçlarını oynamadan kümede kalmayı garantiledi. 
Pazar gün oynanacak son maçta Küçük Kaymaklı ile Mesarya kümeden düşecek üçüncü takım olmamak için kozlarını paylaşacaklar. Beraberliğin Kaymaklı’yı kümede bırakacak karşılaşmada sezonun son maçı oynanmış olacak.

15/05/2024 19:58
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad
ad
TAGS: Süper Lig
MANŞETLER

HK SPOR

© 2024 Haber Kıbrıs Medya Danışmanlık ve Matbaacılık Ltd.