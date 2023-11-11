GG'li Dumbuya, Salah'lı Mısır'a Karşı Forma Giyecek

China Bazaar Gençlik Gücü'nün bu sezon kadrosuna kattığı Sierra Leoneli futbolcusu Abu Dumbuya Dünya Kupası Afrika Elemeleri grup maçlarında mücadele edecek.

Ülkemiz futbol liglerinde forma giyen futbolculardan uluslararası müsabakalarda yer alan tek isim olan Abu Dumbuya bugün Sierra Leone Milli Takımına katılmak üzere ülkesine gidiyor.

Altı ülkenin bulunduğu A Grubunda Dünya Kupası vizesi almak için mücadele verecek Sierra Leone'de 24 yaşındaki Dumbuya orta alanda forma şansı buluyor.

İlk maçında 15 Kasım Çarşamba günü Etiyopya deplasmanına çıkacak olan Dumbuya'lı Sierra Leone ikinci grup mücadelesini evinde Mısır'a karşı yapacak.

Liverpool'un yıldız futbolcusu Mohamed Salah'ın da yer aldığı grubun favorisi Mısır ile Sierra Leone 19 Kasım Pazar günü karşı karşıya gelecek.

Abu Dumbuya ülkemize 21 Kasım Salı günü dönecek ve 9.haftadaki Yeniboğaziçi maçı kadrosunda yer almayacak.

Bu habere tepkiniz:

