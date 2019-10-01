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GHE, Erseven'e Emanet

K-Pet Birinci Lig ekiplerinden Girne Halk Evi, takımın başına Rıza Erseven'i getirdi.

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01/10/2019

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GHE, Erseven'e Emanet

Sezona şampiyonluk hedefi ile giren ancak ilk üç haftada sadece iki puan toplayabilen Girne Halk Evi'nde Mustafa Özarabacı'nın istifasının ardından teknik adamlık boşluğu Rıza Erseven ile dolduruldu.

Deneiymli isim dün yaptığı anlaşma sonrasında Girne Halk Evi'nin başına geçti. Erseven, geçtiğimiz sezon Ozanköy'ü çalıştırmış ve  takımı ile play off finalinde Hamitköy'e boyun eğmişti.

01/10/2019 11:49

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TAGS: rıza erseven, ghe, girne halk evi, haber kıbrıs
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