GHE kampta güç depoladı

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05/09/2021

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GHE kampta güç depoladı

AKSA Süper Lig temsilcisi Girne Halk Evi'nin 5 günlük Pia Bella kampı dün sona erdi.

 Teknik direktör Bülent Aytaç ve teknik ekibi yönetiminde günde çift idman yapan kırmızı beyazlılarda Ümit Genç rahatsızlığı nedeniyle katılmazken Mustafa Tekpınar ile Yankı Aktül de sakatlıkları sürdüğünden takımdan ayrı çalıştı.

 Bülent Aytaç kamp döneminin fiziksel ve mental olarak çok yararlı geçtiğini, iyi bir ortamda güç depoladıklarını belirterek lige bunun olumlu yansıyacağını söyledi. Aytaç, yabancı oyuncuları Chibuzor'un karantina sürecinin Salı günü sona ereceğini ve aralarına katılacağını da açıkladı. Tecrübeli teknik adam takımdaki aidiyet duygusunun geliştiğini, 5 hazırlık maçı yaptıklarını ve lige kadar eksiklerini gidermeye çalışacaklarını sözlerine ekledi.

05/09/2021 14:29
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TAGS: GHE kampta güç depoladı
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