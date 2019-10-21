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GHE, Seriye Bağladı: 0-2

Teknik Direktör Rıza Erseven'in takıma gelmesi ile birlikte çıkışa geçen Girne Halk Evi, ligin 6.haftasında deplasmanda Görneç'i de mağlup etmeyi başardı.

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21/10/2019

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GHE, Seriye Bağladı: 0-2

K-Pet 1.Lig’de 6.hafta karşılaşmasında Girne Halk Evi deplasmanda Görneç’i 2-0 mağlup ederek çıkışını sürdürdü.

Yer: Görneç Üç Şehitler Stadı

Hakemler: Hüseyin Eyyüpler, Cemal Sakallı, Engin Akkagün, Serkan Şimşek

Görneç: Ferhat, Orhan, Levent, M.Çavuş(70.Dk Necati)Mehmet, M.İnce(57.Dk H.Denizalp)Besim(57.Dk Yaşar)İsmet, Hasan, Rifat, İlyas

GHE: Athos, Ali, Samet(58.Dk A.Saygı)Bekir, Cemal(33.Dk Mahmut)Mustafa Avcı, Alpay, Yiğit Can(52.Dk Saydam)Muhammed, Ulaş, Mustafa Çiçekli

Goller: 49.Dk Ali Akbulut, 69.Dk Bekir Yıldız (GHE)

21/10/2019 09:06
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TAGS: ghe, girne halk evi, görneç, haber kıbrıs
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