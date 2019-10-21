GHE, Seriye Bağladı: 0-2
Teknik Direktör Rıza Erseven'in takıma gelmesi ile birlikte çıkışa geçen Girne Halk Evi, ligin 6.haftasında deplasmanda Görneç'i de mağlup etmeyi başardı.
21/10/2019
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K-Pet 1.Lig’de 6.hafta karşılaşmasında Girne Halk Evi deplasmanda Görneç’i 2-0 mağlup ederek çıkışını sürdürdü.
Yer: Görneç Üç Şehitler Stadı
Hakemler: Hüseyin Eyyüpler, Cemal Sakallı, Engin Akkagün, Serkan Şimşek
Görneç: Ferhat, Orhan, Levent, M.Çavuş(70.Dk Necati)Mehmet, M.İnce(57.Dk H.Denizalp)Besim(57.Dk Yaşar)İsmet, Hasan, Rifat, İlyas
GHE: Athos, Ali, Samet(58.Dk A.Saygı)Bekir, Cemal(33.Dk Mahmut)Mustafa Avcı, Alpay, Yiğit Can(52.Dk Saydam)Muhammed, Ulaş, Mustafa Çiçekli
Goller: 49.Dk Ali Akbulut, 69.Dk Bekir Yıldız (GHE)