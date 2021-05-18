Ghebreyesus: Dünya, aşı Apartheid'ı dönemine girdi

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Sekreteri Adhanom Ghebreyesus, dünyanın Kovid-19 pandemisiyle birlikte aşı Apartheid'ı dönemine girdiğini ileri sürdü.

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18/05/2021

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Ghebreyesus: Dünya, aşı Apartheid'ı dönemine girdi

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Sekreteri Adhanom Ghebreyesus, dünyanın Kovid-19 pandemisiyle birlikte aşı Apartheid'ı dönemine girdiğini ileri sürdü.

Dün yaptığı açıklamada DSÖ Genel Direktörü Ghebreyesus, dünyanın bir "aşı Apartheid'ı" seviyesine eriştiğini ve bu durumun artık bir risk olmaktan çıktığını ifade etti.

Paris Barış Forumu etkinliğinde konuşan Genel Sekreter, "En büyük sorun paylaşım eksikliğidir. Bu yüzden çözüm daha paylaşımcı olmaktır" dedi.

Daha önce de Ghebreyesus, Kovid-19 aşı üreticilerini, COVAX programı kapsamında Hindistan'a aşı sevkiyatı planının erkene çekilmesi talebinde bulunmuştu. 

18/05/2021 12:02
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TAGS: Dünya, aşı Apartheid, dsö, haberkıbrıs, salgın,
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