GHE'nin son kararı Chibuzor

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03/09/2021

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GHE'nin son kararı Chibuzor

Girne Halk Evi yabancı futbolcu kontenjanı konusunda uzun süren arayışlardan sonra tercihini Nwogbo Chibuzor'dan yana kullandı. Geçmiş yıllarda Cihangir'de forma giyen golcü futbolcu ülkemize gelerek karantinaya girerken noter tasdikli imzayla federasyonda işlem yapıldı.

 Geçtiğimiz hafta Keita antrenmanlara inmiş ve teknik direktör Bülent Aytaç tarafından beğenilmişti. Ancak golcü futbolcunun anlaşılan ücreti peşin almak istemesi üzerine iplerin koptuğu açıklandı.

03/09/2021 21:40
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TAGS: GHE’nin son kararı Chibuzor, haberkibris, spor,
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