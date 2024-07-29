Gheorghe Hagi'ye Romanya Milli Takımı teklifi

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın (EURO 2024) son 16 turunda Hollanda'ya elenen Romanya Milli Takımı'nda, Edward Iordanescu ile yolların ayrılmasının ardından teknik direktör arayışları devam ediyor.



HAGI, FARUL CONSTANTA'YI BIRAKMIYOR



Rumen basınından ProSport'un haberine göre; Romanya Futbol Federasyonu Başkanı Razvan Burleanu, Romanya Milli Takımı'nın başına geçmesi için Gheorghe Hagi'ye teklif yaptı. Ancak Farul Constanta'yı çalıştıran Hagi'nin, takımından ayrılmak istemediği Burleanu'nun teklifini reddetme kararı aldığı belirtildi.



İLK SEÇENEK LUCESCU



Romanya Futbol Federasyonu'nun, Hagi ile anlaşamamasının ardından ilk seçenek olarak Mircea Lucescu'yu gündemine aldığı ileri sürüldü. Haber detayında, listede Mirel Radoi, Adrian Mutu, Cristi Chivu ve Ladislau Boloni gibi isimlerin de yer aldığı ifade edildi.

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