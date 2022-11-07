Beşiktaş’ta Josef de Souza, Valentine Rosier ve Arthur Masuaku Antalyaspor maçında forma giyemecek. 3 oyuncunun tedavilerine başladı. Ghezzal ise ABD'de ameliyat olacak.

Beşiktaş’ta Galatasaray derbisinde sakatlık yaşayan Rosier ve Souza ilk yarıyı kapattı.

İki futbolcu da Dünya Kupası arası öncesi oynancak son karşılaşma olan Antalyaspor mücadelesinde forma giyemeceyecek.

Siyah beyazlılarda derbi öncesi sakatlığı bulunan Masuaku’nun da tedavisi sürüyor. Kongolu oyuncu da Süper Lig’in 14. haftasındaki Antalyaspor maçında yok.

Beşiktaş’ta Rachid Ghezzal’ın da tedavisi sürüyor. Ghezzal, ABD'de ameliyat olacak. Cezayirli oyuncu, Dünya Kupası arasının ardından takımdaki yerini alabilecek.

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07/11/2022 21:06