Gİ-KA Koop Başkanı Kavuklu, 81 il ve Türki Cumhuriyetleri temsilcileriyle Gaziantep'te buluştu

Girişimci Kadınlar Kalkınma Kooperatifi Gİ-KA KOOP ve ülke genelinde bulunan bölgesel üç farklı kadın kooperatifi Gaziantep Kooparatifçilik Fuarına katıldı.

Türkiye Belediyeler Birliği ve Gaziantep İşkadınları Derneği ile herzaman işbirliği içerisinde birçok işlere imza atan Gİ-KA KOOP, ikinci kez ülkemizi Gaziantep'te temsil etme fırsatı buldu. Kurulan stantta, ülkemizin tarihi yerleri,el işleri ve yiyecekleri tanıtıldı.Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanlığı'nın daveti üzerine ve KKTC Şirketler Mukayitliğinin desteğiyle ülkemizden katılan kadın kooperatiflerinin birer temsilcisi fuara katılma ve ürünlerini tanıtma fırsatı buldu. Kooperatif üyelerimizden dört temsilci kadınımız, beş gün boyunca ziyaretçilere tanıtım ve sunumlar yaptı.

GİKAD ve Gİ_KA KOOP Başkanı İçim Çağıner Kavuklu,Yönetim Kurulu Üyemiz Nesligül Onurel ve icra kurulu üyelerimiz, standımıza destek olmak ve Türki Cumhuriyetlerin temsilcileriyle temaslarda bulunmak üzere fuara katıldı. Türkiye Ticaret Bakanı Prof. Dr. Sn. Ömer Bolat,TC Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Sn. Mahinur Özdemir Göktaş,TBB Başkanı ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Sn. Fatma Şahin, Gaziantep Konsolosu Sn.Kerem İzmen, Kadının Statüsü Genel Müdürü Sn. Günsel Ustaoğlu,TBB Danışmanı Sn. Filiz Evran, Tarım Kredi Kooperatifi Genel Müdürlüğünden Sn. Özlem Ceylan, Gaziantep Valisi Sn. Kemal Çeber, Azerbaycan İşkadınları Derneği Başkanı Sn. Sakina Babayeva, Türki Cumhuriyetleri Dernek Başkanları ve daha birçok ziyaretçi standımızı ziyaret etti.

Gaziantep İşkadınları Derneği ile Kutnu Kumaşı ve Lefkara İşinin birleştirildiği "KUTLA" projesi de ziyaretçilere tanıtıldı. Kültürlerin birleştirilmesinden büyük memnuniyet duyuldu.Azerbaycan,Özbekistan,Kazakistan ve Kırgızistan temsilcileri ve TBB Danışmanı Sn. Filiz Evran ve Fuar Organizasyon heyetiyle Gaziantep Valisi Sn. Kemal Çeber makamında ziyaret edildi. Türki Cumhuriyetleri temsilcileri ve 81 ilden 180 farklı kooperatifin katılımıyla gerçekleşen fuarda yapılan temaslar ve işbirlikleri çok kıymetlidir. Güçbirliği düşüncesinin ve anlayışının temeliyle,dayanışma duygusu ile taçlanan kooperatifçilik ruhunun ülkemizde yayılmasına öncülük eden kooperatifimizin temaslarının ülkemiz için hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ederiz. 2024 yılı tüm üreten kadınlarımıza ve milletimize sağlık,mutluluk,huzur ve başarı getirsin.