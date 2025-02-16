Gi-Ka Koop, Halkbank Üreten Kadınlar Yarışması’nda finale kaldı

Kadın girişimciliğini desteklemek amacıyla Halkbank tarafından düzenlenen Üreten Kadınlar Yarışmasında Gi-Ka Koop finale kaldı.

Kadınların ekonomik hayatta daha fazla yer almasını teşvik eden bu prestijli yarışmada Gi-Ka Koop, üretim sürecindeki başarıları ve topluma kattığı değerle jüri üyelerinin beğenisini kazandı. Yerel üretimi destekleyen ve kadın istihdamını artıran projeleriyle büyük ilgi gören kooperatif, kadın girişimciliğinin önemini bir kez daha vurguladı.

Üreten Kadınlar Ödül Töreni, yarın İstanbul’da gerçekleştirilecek.

Törene katılacak olan Kıbrıs Türk Girişimci Kadınlar Derneği (GİKAD) Başkanı İçim Çağıner Kavuklu, yarışma süreciyle ilgili olarak şu ifadeleri kullandı:

“Kadın emeğinin hak ettiği değeri görmesi ve ekonomik bağımsızlığın güçlenmesi için çalışıyoruz. Finale kalmak bizim için büyük bir motivasyon kaynağı. Tüm kadın girişimcileri cesaretlendirmek istiyoruz.”

Gi-Ka Koop, GİKAD’ın kooperatif modeliyle oluşturduğu ekonomik örgütlenme olarak faaliyetlerini sürdürüyor.