Gİ-KA KOOP ve KITOB arasında işbirliği protokolü imzalandı

Girişimci Kadınlar Kalkınma Kooperatifi Ltd. (Gİ-KA KOOP) ve Kıbrıs Türk Otelciler Birliği (KITOB) arasında, yerli üretimin desteklenmesi, pazarlanması ve kültür miraslarımızın sürdürülebilirliğine katkı koyabilmek adına bir işbirliği protokolü imzalandı. İmzalanan işbirliği protokolünün kadın üreticilerin ekonomiye kazandırılmasının yanı sıra, birlikte planlanan projelerle kültürün yaşatılmasının hedeflendiği belirtildi. Gİ-KA Koop Başkanı İçim Kavuklu, kooperatif yönetim kurulu ve kurucu üyeleri, KITOB Başkanı Dimağ Çağıner ve yönetim kurulu üyeleri, yaptıkları toplantı sonucunda, çok anlamlı bir dayanışma ile topluma örnek oldu. “Üreten Kadın, var olan kadın ve var olan toplum demektir. Bu yolda atılacak her adımda Gİ-KA Koop öncü olacak ve üzerine düşen görevi sonuna kadar yürütmek için kurulmuştur” diyen İçim Kavuklu, KITOB ile yapılan protokolün hedeflerinin başlangıç olacağına dikkat çekti. Kavuklu, Kooperatifin ana hedefi olan pazarlama konusunda ne kadar istekli olduklarının göstergesinin bu protokolle taçlandığını belirtti. “Bizim için her şeyden önce kadının kadına dokunabilmesi ve kadının ürettiğinin değer bulmasıdır” diyen Kavuklu, KITOB Başkan ve yönetim kuruluna bu önerimizi kabul ettikleri için teşekkür etti.

KITOB Başkanı Dimağ Çağıner, bu protokolün aslında Turizm ve Kültür Mirasının korunması adına da çok faydalı bir işbirliği olacağına inançlarının tam olduğunu ve sürdürülebilir kalkınma ve üreten kadına destek ile ilgili olarak bu projenin parçası olmaktan memnuniyet getirdi. Çağıner, bu protokolün Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti için bir fırsat olduğunu ve üzerlerine düşenin en iyisini kooperatifle birlikte çalışıp yapacaklarını söyleyip, kooperatif yetkililerini çalışmalarından dolayı kutladı. İmza töreninin ardından yapılacak projeler ve oluşturulacak komite ile ilgili bilgi alışverişi yapıldı.

11/09/2021 19:12