GİAD 35. yılını baloyla kutladı

Kuzey Kıbrıs Genç İş İnsanları Derneği (GİAD), 35. yılını Grand Pasha Hotel Lefkoşa’da düzenlediği balo ile kutladı.

GİAD’tan yapılan açıklamaya göre, etkinlikte dernek başkanları ve paydaşlar bir araya gelerek GİAD’ın iş dünyasına ve topluma sağladığı katkıları değerlendirdi.

Açılış konuşmasını GİAD Başkanı Orhan Gavani’nin yaptığı etkinlikte, Kıbrıs Türk Ticaret Odası Başkanı Turgay Deniz, Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı Tufan Erhürman ve GİAD Kurucu Başkanı Serdar Denktaş da söz aldı.

Etkinliğe, GİAD üyeleri, eski başkanlar, sivil toplum örgütleri, bürokratlar ve iş dünyasından temsilcilerin yanı sıra Eskişehir ve Antalya GİAD başkanları ile yönetim kurulu üyeleri katıldı. Gecede, derneğin toplumsal sorumluluk projelerine verdiği önem de vurgulandı. Etkinlik kapsamında katılımcılar adına fidan bağışı yapıldı.

Etkinlik kapsamında, GİAD’ın 35 yıllık tarihini özetleyen bir video gösterimi sunuldu. Ayrıca, GİGA (Genç İş İnsanları Gelişim Akademisi) Projesi’nin, Eskişehir GİAD ile protokolü açıklandı. Gecede düzenlenen bilgi yarışmasında kazananlara GİAD üyelerinin ürünlerinden oluşan hediye sepetleri takdim edildi.

Başkan Orhan Gavani, gecenin sonunda yaptığı konuşmada, “Bu başarı yalnızca geçmişin değil, geleceğin de bir kutlamasıdır. Hep birlikte daha güçlü bir GİAD için çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

Etkinlik, 23 Kasım'da Near East Bank ve Çağıner Construction başta olmak üzere, ana sponsorların katkılarıyla düzenlendi.