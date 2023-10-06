Kuzey Kıbrıs Genç İş Adamları Derneği (GİAD) adını Kuzey Kıbrıs Genç İş İnsanları Derneği olarak değiştirdi.

Konuyla ilgili GİAD’tan yapılan açıklamada bu değişikliğin, daha geniş bir kesime hitap etme, cinsiyet eşitliğine katkı koyma ve iş dünyasındaki ihtiyaçlara daha iyi cevap verme amacıyla yapıldığı kaydedildi.

Değişikliğin dün Kıbrıs Türk Sanayi Odası’nda gerçekleşen olağanüstü genel kurulda yapıldığı bilgisi verildi.

Açıklamaya göre değişikliği oylaması sonrasında gerçekleşen dilek ve temennilerde, konuşmacılar günlük hayatta kullanılan dilin toplumsal cinsiyet eşitliği mücadelesindeki önemini işaret etti, bu adımın bir başlangıç olduğunun ve ilerleyen günlerde bu vizyonda başka faaliyetlerin de yürütülmesi gerektiğini kaydettiler.