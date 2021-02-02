GİAD Başkanı Muhit İnce: Özel sektöre destek olmazsa şirketler büyük sıkıntı yaşayacak

Genç İşadamları Derneği Başkanı Muhit İnce BRT'de açıklamalarda bulundu.

Hükümetin özel sektöre ilişkin ekonomik paketle ilgili görüşlerini açıklayan GİAD başkanı Muhit İnce şöyle konuştu:

"Muhtemelen önümüzdeki iki günde vaka sayında artış olacak ve kapanma süresi uzayacak. Ekonomik paketle ilgili hükümete 10 maddelik öneriler dizisi sunduk ve Başbakanla görüştük. Kapanma süresindeki en büyük sorun işletmelerin nakit akışının durmasıdır. Kimse bu kapanmanın ne zaman biteceğini öngöremiyor. Öngörümüz bu kapanmanın 10 şubatı da geçeceğidir. Çalışan başına verilebilecek destekler ve işveren katkı paylarıyla ilgili destekler devam etmeli. Sosyal sigorta ve ihtiyat sandığı ödemelerinin ötelenmesi gibi taleplerimiz var. Özel sektör çalışanları ile kamu çalışanları aynı tutulmalı. Kasaya nakit girmezken, çıkışı da olmamalı. Şirketlerin sabit giderleri var. Kapanma olduğunda özel sektöre destek olmazsa şirketler büyük sıkıntı yaşayacak. Bankalara, diğer şirketlere ve devlete borçlar var. Ekonomik Destek Paketinde düşük faizli ve geri ödememesiz kredi ve hibeler olmalıdır. Merkez Bankası ve Kalkınma Bankası devreye konulmalıdır.

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02/02/2021 10:53