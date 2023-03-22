GİAD Başkanı Orhan Gavani ve Asbaşkanı Volkan Tunalı İkinci Yüzyılın İktisat Kongresinde yer aldı

GİAD Başkanı Orhan Gavani ve Asbaşkanı Volkan Tunalı, 15-21 Mart tarihleri arasında İzmir'de gerçekleştirilen İkinci Yüzyılın İktisat Kongresi'ne katıldı.

Kongre, İzmir Belediyesi ve Belediye Başkanı Tunç Soyer'in ev sahipliğinde Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde düzenlendi.

İlk “İzmir İktisat Kongresi”, yüz yıl önce Türkiye ekonomisinin temel aktörleri olan çiftçiler, işçiler, sanayiciler ve tüccarlarla birlikte ortak akıl buluşmalarıyla 1923 yılında gerçekleştirilmiştir. Yüz yıl sonra ikincisi gerçekleşen kongrede, Türkiye ekonomisinin geleceği, yeni teknolojiler ve iktisat felsefeleri, iş dünyası, çalışanlar, çiftçiler ve eğitimcilerin yeni dünya düzenindeki bakış açıları gibi birçok konu ele alındı. Ayrıca, sanat ekonomisi de değerlendirilen konular arasında yer aldı.

GİAD tarafından verilen bilgiye göre, GİAD Başkanı Orhan Gavani konuşmasında, kongrenin önemine değinerek, "Türkiye'nin ekonomik geleceği hakkında önemli tartışmaların yapıldığı bir platformda Kıbrıs Türk İş dünyası olarak bizler de bu tartışmalara katkı sağlamak ve bizim ekonomimiz ile de doğrudan ilgili olan Türkiye ekonomisi şekillenirken yeni oluşan vizyondan payımıza düşeni alıp ülkemizi de ekonomik ve iktisadi konularda haberdar etmek amacıyla buradayız. GİAD olarak, Türkiye'nin ekonomik geleceği için yapılabilecek çalışmaları ve yenilikleri yakından takip ediyoruz. Bu kongre, bizlere bu konuda yeni bakış açıları sunarak yol haritamızı belirlemede yardımcı olacak.

Türkiye'nin ekonomik geleceği için atılan adımları ve dünyadaki gelişmelerin, toplumları ve iş dünyasını taşımak üzere olduğu noktaları yakından takip ediyor, ülke insanımızın her platformda çağdaş dünya ve Avrupa vizyonundan faydalanması için çalışmalarımızı sürdürüyoruz." dedi.

GİAD Asbaşkanı Volkan Tunalı ise, "İktisat Kongresi, iş dünyası, akademisyenler ve sektör liderlerini bir araya getirerek, Türkiye'nin ekonomik geleceği için yapılması gerekenleri tartışmak için önemli bir platform sağlıyor. Bu kongre, iş dünyası ve akademisyenler arasındaki iletişimi artırmak ve iş birliği fırsatları yaratmak için de bir fırsat sağlıyor. Biz de GİAD olarak, 8 ay önce kongre çalışmalarının başladığı ilk günden beri bu sürece katkı koymak adına bu kongrenin ön çalıştaylarında yer alarak, sektörümüze ve ülkemize katkıda bulunmak için üzerimize düşeni yaptık" şeklinde konuştu

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22/03/2023 12:32