GİAD Derinya ve Aplıç Kapılarının Açılmasını Değerlendirdi

Kuzey Kıbrıs Genç İşadamları Derneği (GİAD) Başkanı Uğur Ergün, Derinya ve Aplıç sınır kapılarının açılmasının memnuniyet verici olduğunu belirtti.

Ergün, konuyla ilgili yazılı açıklamasında, “Bizler GİAD olarak bu konuda çaba sarf eden ve Kuzey ve Güney Kıbrıs halklarına bu kolaylığı sağlayan tüm tarafları tebrik eder, teşekkürlerimizi sunarız” ifadelerine yer verdi.

Uğur Ergün, her iki taraf arasında belli dönemlerde inanılmaz yoğunlaşan bir geçiş trafiği olduğunun inkar edilemez bir gerçek olduğunu kaydetti.

Açıklama şöyle devam etti:

“Küçük ülkemiz içinde ulaşım yollarının artırılıp geçişlerin kolaylaştırılması bir ihtiyaçtı ve bu bağlamda yapılan önemli bir girişimdir. İki toplum arasında insani ve sosyal ilişkilerin geliştirilmesine de katkı koyacağına inandığımız bu kapıların politik açıdan da barış yolunda katkı koymasını ümit ediyoruz. Diğer yandan iş adamları olarak iki kesim arasında resmî olarak ticari ilişkilerin de kolaylaştırılıp geliştirilmesine yönelik girişimleri de desteklediğimizi ve bu konuda adımlar atılmasını beklediğimizi de buradan ifade etmek isteriz”