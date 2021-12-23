GİAD, Girne Belediye Başkanı Güngördü’yü ziyaret etti

Giad, Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü’yü ziyaret etti.

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23/12/2021

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GİAD, Girne Belediye Başkanı Güngördü’yü ziyaret etti

Kuzey Kıbrıs Genç İş Adamları Derneği (Giad), Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü’yü ziyaret etti.

Belediyeden verilen bilgiye göre, Kuzey Kıbrıs Genç İş Adamları Derneği Başkanı Muhit İnce ve Yönetim Kurulu üyelerinin ziyaretinde dernek ve belediye arasında yapılabilecek potansiyel işbirlikleri ele alındı.

Girne Belediye Başkanı Güngördü, Genç iş adamları derneğinin çok önemli görevleri olduğunu belirterek, Girne Belediyesi’nin, Genç iş adamları Derneği ile her zaman işbirliği içerisinde olacağını kaydetti.

Güngördü, İnce ve yönetim kurulu üyelerine ziyaretlerinden dolayı teşekkür ederek, duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

23/12/2021 10:51
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TAGS: GİAD, Girne, gğngördü,
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