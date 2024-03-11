GİAD hükümetten ve ilgili kurumlardan üniversiteler konusunda derhal reform istedi

Genç İş İnsanları Derneği (GİAD), hükümetin ve ilgili tüm kurumların üniversiteler konusunda gerekli duyarlılığı göstermelerini ve acil eylem planları geliştirmelerini talep etti.

GİKAD’dan yapılan yazılı açıklamada, son günlerde ülkeyi derinden etkileyen üniversitelerdeki skandalların, şaşkınlık ve endişe verici olduğu kaydedildi.

Açıklamada, lokomotif sektör olarak lanse edilen eğitim sektörünün, kendi menfaatleri dışında bir şey düşünmeyen, toplumsal ve ulusal değerlere saygı göstermeyen kişilerin eline bırakılmasının, hem toplumsal hem de yönetimsel bir beceriksizlik olduğu belirtildi.

“Ekonomimizin lokomotif sektörlerinin, ahlaki yozlaşmışlık içindeki kişilere emanet edilmesi, hem yerli hem de yabancı yatırımcıların ülkemize olan güvenini sarsmakta; yurt dışında eğitim gören gençlerimizin ülkemizi değil, etik değerlerin ve adil yönetimin hakim olduğu toplumları yaşam alanı olarak seçmelerine sebep olmaktadır.” ifadeleri kullanılan açıklamada, ülkede eğitim gören uluslararası öğrencilerin, kendi ülkelerine döndüklerinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti hakkında olumsuz hikayeler anlatarak ülkenin imajına zarar vermelerinin üzücü olduğu kaydedildi.

"Derhal harekete geçip reformlar uygulanmalı"

Üniversite skandalının, sadece adı geçen üniversiteleri değil, işini doğru yapan üniversiteleri, geçimi öğrenci sayısına bağlı esnafları ve inşaat sektörünü de olumsuz etkileyeceği kaydedilen açıklamada, şöyle denildi:

“Bu tür yolsuzlukların ve etik dışı davranışların sorumluları en ağır şekilde cezalandırılmalıdır. Liyakat ve etik değerlerden sapmanın tüm toplumumuz için vahim sonuçlar doğuracağı kesindir. Kıbrıs Türk halkının onuru ve geleceği adına bu skandalın üstünün örtülmemesi gerekmektedir. Bu bağlamda, mevcut yöneticilerin liyakati ve ahlaki değerleri sorgulanmalı, gereken yerlerde değişiklik yapılmalı ve bu tür yolsuzlukların önlenmesi için etkin önlemler alınmalıdır. Hükümetimizden, derhal harekete geçmesini ve gerekli reformları uygulamaya koymasını talep ediyoruz.”

GİAD'ın, eğitim sektöründe yaşanan bu üzücü olayların, toplumun ve ülkenin geleceğine zarar vermesine izin veremeyeceği kaydedilen açıklamada, eğitime verilen değeri ve gençlere olan inancı korumak, her türlü yolsuzluk ve usulsüzlüğe karşı durmak için kararlılık belirtildi.

Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

“Bu nedenle, tüm ilgili tarafları, özellikle de ülkemizin geleceğini şekillendirecek genç nesillerin eğitimi üzerinde sorumluluk taşıyanları, görevlerini ahlaki ilkelere ve liyakate uygun bir şekilde yerine getirmeye çağırıyoruz. Sektördeki yolsuzluk iddialarının tamamen ortaya çıkarılması ve sorumluların adalet önünde hesap vermesi için gereken tüm adımların atılmasını bekliyoruz.

GİAD olarak, eğitim sektöründeki bu gibi olumsuzluklara son verilmesi ve ülkemizin gerçek potansiyeline ulaşabilmesi için tüm gücümüzle çalışmaya ve katkı sağlamaya devam edeceğiz. Hükümetimizin ve ilgili tüm kurumların bu konuda gerekli duyarlılığı göstermelerini ve acil eylem planları geliştirmelerini talep ediyoruz.”