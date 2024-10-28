GİAD: ''Kamu yararını gözeten bir yönetim anlayışı için gerekli tüm adımlar atılmalı''

Genç İş İnsanları Derneği (GİAD), toplumsal yenilenme, liyakata dayalı bir sistem ve kamu yararını gözeten bir yönetim anlayışı için gerekli tüm adımların atılmasını talep etti.

Ülkenin en temel yapı taşlarından biri olan sağlık sisteminde yaşanan vahim olay sonucu bir bebeğin hayatını kaybetmesi, diğer bebeklerin ise yoğun bakımda yaşam mücadelesi vermesinin, ülkenin insan hayatını ne derece değersizleştirdiğini ortaya koyan korkunç bir olay olduğunu belirten Genç İş İnsanları Derneği yaptığı açıklamada, “Hayatını kaybeden bebeğimizin acılı ailesine sabır diliyor, hayat mücadelesi veren bebeklerimizin de bir an önce sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz.” dedi.

Dernek açıklamasında şunları ifade etti:

“Bu olay sadece bir kaza değil, bilakis yıllarca süren liyakatsiz yönetimlerin, bireysel çıkarlar gözeterek talep edilen ve oy uğruna yapılan atamaların yol açtığı çürümenin acı bir sonucudur. Eğitim, sağlık, hukuk ve etik alanlarında ardı ardına yaşanan skandallar, Kuzey Kıbrıs’ta kamu yönetiminin nasıl çöktüğünü acımasızca gözler önüne sermektedir. Meclis Başkanlığı seçimlerinde yaşanan şaibelerden diploma skandalına, eczacılık ve ilaç krizlerine kadar ardı ardına patlak veren bu rezaletler, artık kronik hale gelmiş olan bu sistemsel çürümüşlüğün yalnızca bir kısmıdır.

Bugün her vatandaşımızın sorması gereken sorular var: Hükümetler, halkın ihtiyaçlarına yönelik politika üretmek yerine partizan çıkarlar için liyakatsiz kişileri görevlendirerek neyi amaçlamaktadır? Bebeklerin hayatını hiçe sayan bu çöküş, ne kadar daha sürecek?

Bu, çalışmadan kazanma hırsının, liyakatsiz atamaların, ahbap-çavuş ilişkilerinin bizi getirdiği noktadır. Yönetimdeki yozlaşma ve kayırmacılık politikaları halkın güvenini yok etmiş, yaşanan bu son olay mevcut sosyal sistemin miadını doldurduğunu daha güçlü şekilde ifade etmek için üzerine çifte mühür vurmuştur. Bu ülkeye ve insanına değer veren herkes, bu köhne yapının sona ermesi gerektiğini görmek zorundadır. Ülkemizde bir çöküş değil, artık bir felaket yaşanmaktadır; sağlık, eğitim ve adalet sisteminin derinlemesine bir çürümüşlüğü gözler önündedir.”

Geleceği çalan bu yönetim anlayışına karşı bir toplumsal yenilenme, liyakata dayalı bir sistem ve kamu yararını gözeten bir yönetim anlayışı için gerekli tüm adımların atılmasını talep eden Dernek, “Tüm sistemlerimizi çürütme noktasına getiren bu yozlaşma sona ermeli; etik, güven ve halkın çıkarlarını koruyan yeni bir anlayış, hızla bu topraklarda kök salmalıdır. “ ifadesini kullandı.