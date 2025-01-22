GİAD’ın yeni başkanı Yusuf Tekinay

Kuzey Kıbrıs Genç İş İnsanlar Derneği 24’üncü Olağan Genel Kurulu gerçekleştirildi.

Kıbrıs Türk Ticaret Odası Mustafa Çağatay Konferans Salonu’nda yer alan Genel Kurul’a dernek üyelerinin yanı sıra Cumhurbaşkanı Ersin Tatar da katıldı.

Genel kurulda gerçekleştirilen seçimde Dernek Başkanlığı’na Yusuf Tekinay seçilirken, Asbaşkan Ümit Süleyman Onan ve Turgut Deniz, Genel Sekreter ise Olcay Hoca olarak belirlendi.