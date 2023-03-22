Gianluigi Buffon en büyük pişmanlığını açıkladı

İtalya'da BoboTv isimli Twitch kanalına röportaj veren İtalyan kaleci, kariyeri hakkında merak edilenleri anlattı.



Buffon, 17 yıl Juventus forması giydikten sonra 1 sezon PSG'ye transfer olmuş ardından tekrar Juventus'a geri dönmüştü.

"Kariyerimin en büyük hayal kırıklığı"

İtalyan kaleci PSG kariyerinde unutamadığın an sorusuna; "Son 16 turunun ilk ayağını Manchester United ile oynamak için Manchester'a gittik ve galip geldik. Sonra ikinci maçta elendik ve bu, kariyerimin bugüne kadarki en büyük hayal kırıklığı olmaya devam ediyor. Juventus'ta olduğu gibi, Chiellini gibi savaşma arzusu olan biri yoktu". cevabını verdi.



PSG, Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu Paris'teki rövanş maçında İtalyan kalecinin yaptığı bir hatanın ardından Manchester United'a elendi. Thomas Tuchel o zamanlar PSG'nin teknik direktörüydü.

Tecrübeli kaleci Tuchel için "Onun kadar zeki bir insanla tanışmadım. Soyunma odasında empati kurabiliyor," ifadelerini kullandı

Paris Saint-Germain'in orta sahası Marco Veratti için ayrı bir pencere açan Buffon, "Verratti ile oynamadan önce 'Herkes onda bu kadar özel ne buluyor?' dedim. Gol atmıyor, asist yapmıyor. Sonra onu yakından görünce, birlikte oynadığım en iyi oyunculardan biri olduğunu söyleyebilirim." ifadelerini kullandı.

"Ayrılmak büyük hataydı"

Sözlerine devam eden İtalyan kaleci "Paris Saint-Germain'de hayatımın en iyi deneyimini yaşadım ve ayrılmak kariyerimin en büyük hatasıydı. Paris'ten ayrılırken 10 milyon euro'dan vazgeçtim." dedi.

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22/03/2023 09:43