Gıda analiz sonuçları açıklandı…

ads ads ads ads
15/10/2021

ads
ads
ads
Gıda analiz sonuçları açıklandı…

Tarım Dairesi tarafından 8-14 Ekim arası yaptırılan denetimlerde, sadece bir yerli üründe tavsiye dışı bitki koruma ürünü kullanıldığı tespit edildi.

Tarım Dairesi’nden verilen bilgiye göre, 8-14 Ekim döneminde, ithal ürünlerden 40 numune, yerli üretimden de 19 numune üzerinde Devlet Laboratuvarı’nda yapılan analizlerde, sadece bir yerli ürün numunesinde tavsiye dışı bitki koruma ürünü tespit edildi.

Limit üstü bitki koruma ürünü tespit edilen nar numunesinin Aydınköy sakinlerinden İzzet Kızıltoprak’a ait olduğu ve hasadının bir sonraki laboratuvar analizine kadar durdurulduğu ifade edildi.

15/10/2021 20:21
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad
TAGS: Gıda analiz sonuçları açıklandı… bir üründe tavsiye dışı ürün kullanıldığı tespit edildi
MANŞETLER

HK KIBRIS

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.