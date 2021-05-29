Gıda analiz sonuçları açıklandı

İTHAL ÜRÜNLERDE 24 NUMUNEDEN 22’Sİ, YERLİ ÜRÜNLERDE 17 NUMUNEDEN 16’SI TEMİZ

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29/05/2021

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Gıda analiz sonuçları açıklandı

 Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’na bağlı Tarım Dairesi, 21-27 Mayıs tarihleri arasında ithal ve yerli üretim gıda denetim sonuçlarını açıkladı. 
Daire’den yapılan açıklamaya göre, İthal ürünlerden 24 numuneden 22 numune temiz olup, limit üstü bitki koruma ürünü tespit edilen 2 ürün bulundu.
SVS Tic. Ltd. ait armutta (S.M) ve elmada (Stk) limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildiğinden dolayı ürünler firmanın isteği üzerine menşeine iade edildi.  
Yerli ürünlerden 17 numuneden 16 numune temiz olup, limit üstü bitki koruma ürünü tespit edilen 1 ürüne rastlandı. 
Çatalköy sakinlerinden Ahmet Kayım’a ait kabakta limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildiğinden dolayı, ürünün hasadı bir sonraki laboratuvar analizine kadar durduruldu.
Daire, gıda denetim sonuçlarının, ithal ve yerli ürünlerden numune alınarak, Devlet Laboratuvarında yapılan analizler neticesinde, Avrupa Birliği’nde kullanılan Pestisit Limitler Çizelgesinde değerlendirildiğini kaydetti.

29/05/2021 14:51
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TAGS: Tarım Dairesi, gıda denetim
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