Gıda Analiz Sonuçları açıklandı

Tarım Dairesi 16 Kasım-22 Kasım 2018 tarihleri arasında ithal ve yerli üretim gıda denetim sonuçlarını açıkladı. İthal ve yerli ürünlerden numune alınarak, Devlet Laboratuvarı’nda yapılan analizler neticesinde çıkan sonuçlar Avrupa Birliği’nde kullanılan Pestisit Limitleri Çizelgesi’nde değerlendirilerek, aşağıdaki sonuçlar elde edilmiştir.

İthal ürünlerde, Pamuk tohumu küsbesi, Üzüm çeşitleri, Elma Çeşitleri,Armut çeşitleri, Cennet Meyvesi, Patates, Buğday unu, Ayva, Yeşil Acı Biber,Çeri Domates, Kırmızı Acı Biber, Acı Pul Biber, Tatlı pul biber, Arpa, Susam olmak üzere 42 numuneden 39’u temiz olup, 3 numunede ilaç kalıntısına rastlanmıştır.

Ürünlerden alınan numunelerin labaratuvar analiz sonuçlarına göre, iki farklı tarihte SVS Ltd’e ait 2 adet Ankara Armutu ve Nuri Ersoy’a ait Ankara armutunda limit üstü ilaç kalıntısı çıkmasından dolayı ürünler firmaların isteği üzerine menşeine iade edilmiştir.

Yerli ürünlerde Patlıcan çeşitleri, Ispanak, Çiçek lahanası, Dere otu,Roka, Maydanoz, Pazı, Gollandro, Domates, Salatalık, Biber çeşitleri, Kabak, Semizotu olmak üzere 27 numuneden 25’I temiz olup, 2 numunede limit üstü ilaç kalıntısına rastlanmıştır.

Ürünlerden alınan numunelerin laboratuvar analiz sonuçlarına göre Aydınköy’de Muharrem Birsin’e ait acı biberde ve Mağusa’da Mehmet Ceylan’a ait semizotunda limit üstü ilaç kalıntısı çıkmasından dolayı ürünlerin hasadı bir sonraki laboratuvar analizine kadar durdurulmuştur.

İsim Yerli/ithal Ürün Analiz Sonucu

1 Cahit Genç & Co Ltd İthal Pamuk Tohumu Küsbesi Temiz

2 Nej Gairn Ltd İthal Pamuk Tohumu Küsbesi Temiz

3 Svs Tic. Ltd. İthal Sultani Üzüm Temiz

4 Svs Tic. Ltd. İthal Üzüm(Red Globe) Temiz

5 Svs Tic. Ltd. İthal Siyah Üzüm Temiz

6 Svs Tic. Ltd. İthal Elma(Stk) Temiz

7 Svs Tic. Ltd. İthal Armut(Ank) Limit Üstü

8 Svs Tic. Ltd. İthal Armut(S.M) Temiz

9 Svs Tic. Ltd. İthal Cennet Meyvesi Temiz

10 Halil Kasap Paz. Ltd. İthal Armut(Ank) Temiz

11 Halil Kasap Paz. Ltd. İthal Cennet Meyvesi Temiz

12 Selgün Tic. İthal Patates Temiz

13 Patates Ür. Koop. İthal Patates Temiz

14 Patates Ür. Koop. İthal Patates Temiz

15 Patates Ür. Koop. İthal Patates Temiz

16 Patates Ür. Koop. İthal Patates Temiz

17 Babür Ticaret İthal Buğday Unu Temiz

18 Onbaşı İşl. Ltd. İthal Ayva Temiz

19 Onbaşı İşl. Ltd. İthal Yeşil Acı Biber Temiz

20 Onbaşı İşl. Ltd. İthal Elma(Stk) Temiz

21 Onbaşı İşl. Ltd. İthal Elma(Golden) Temiz

22 Onbaşı İşl. Ltd. İthal Çeri Domates Temiz

23 Erkan Gök İthal Elma(Stk) Temiz

24 Erkan Gök İthal Armut(Deveci) Temiz

25 Svs Tic. Ltd. İthal Çeri Domates Temiz

26 Svs Tic. Ltd. İthal Cennet Meyvesi Temiz

27 Svs Tic. Ltd. İthal Elma(Golden) Temiz

28 Svs Tic. Ltd. İthal Elma(Arapkızı) Temiz

29 Svs Tic. Ltd. İthal Kırmızı Acı Biber Temiz

30 Svs Tic. Ltd. İthal Armut(Ank) Limit Üstü

31 Şah Baharatları İthal Acı Pul Biber Temiz

32 Erol Şah Baharatları İthal Tatlı Pul Biber Temiz

33 Nuri Ersoy İthal Cennet Meyvesi Temiz

34 Nuri Ersoy İthal Ankara Armut Limit Üstü

35 Nuri Ersoy İthal Gala Elma Temiz

36 Akdeniz Tarım Ürünleri Tepebaşı Patlıcan Temiz

37 Yusuf Duman Tepebaşı Ispanak Temiz

38 Rifat Güleç Geçitköy Çiçek Lahanası Temiz

39 Hediye Avcı Geçitköy Dere Otu Temiz

40 İsmail Hakkı Çakmak Geçitköy Roka Temiz

41 Mezide Altunca Çamlıköy Maydanoz Temiz

42 Mezide Altunca Çamlıköy Pazı Temiz

43 Erdinç Gönül Çamlıköy Golyandro Temiz

44 Muharrem Birsin Aydınköy Domates Temiz

45 Kemal Selim Aydınköy Salatalık Temiz

46 Kemal Selim Aydınköy Siyah Patlıcan Temiz

47 Ali Kandulu Aydınköy Siyah Patlıcan Temiz

48 Ali Kandulu Aydınköy Salatalık Temiz

49 Muharrem Birsin Aydınköy Acı Biber Limit Üstü

50 Süleyman Özermen Güzelyurt Ispanak Temiz

51 Süleyman Özermen Güzelyurt Kabak Temiz

52 Hakkı Kavaz Yayla Biber Temiz

53 Erdinç Gönül Cengizköy Patlıcan Temiz

54 Mehmet Tuğrul Mağusa Domates Temiz

55 Mehmet Tuğrul Mağusa Sivri Biber Temiz

56 Fatma Fidan Mağusa Hıyar Temiz

57 Fatma Fidan Mağusa Domates Temiz

58 Ömer Coşkun Mağusa Domates Temiz

59 Vehbi Kabak Mağusa Dolmalık Biber Temiz

60 Sinan İster Mağusa Patlıcan Temiz

61 Mehmet Ceylan Mağusa Semizotu Limit Üstü

62 Arif Topbaş Mağusa Domates Temiz

63 Nej Gain Ltd İthal Arpa Temiz

64 Sadamir Ltd. İthal Patates Temiz

65 Helvasan İthal Susam Temiz

66 TÜK İthal Arpa Temiz

67 Halil Kasap Tic. Ltd. İthal Elma(Starking) Temiz

68 Halil Kasap Tic. Ltd. İthal Elma (Golden) Temiz

69 Kemal Tüccaroğlu İthal Susam Temiz