Gıda analiz sonuçları açıklandı

Tarım Dairesi haftalık gıda analiz sonuçlarını açıkladı.

Dairenin 26 Nisan - 2 Mayıs tarihleri arasında ithal ve yerli üretim gıdalarda yaptığı denetimler sonucu yerli ürünlerden kabak numunesinde ithal ürünlerden çilek numunesinde limit üstü ilaç kalıntısına rastlandı.

Buna göre ithal ürünlerden domates çeşitleri, elma çeşitleri, armut, erik, sığır besi ve süt yemleri, çilek, kayısı, şeftali, nektarin, karpuz, soya fasulyesi küsbesi ve yeşil cin biber olmak üzere 39 numuneden 38'i temiz olup, 1 numunede limit üstü ilaç kalıntısına rastlandı.

Svs Tic. Ltd e ait çilek, limit üstü ilaç kalıntısı çıkmasından dolayı firmanın isteği üzerine menşeine iade edildi.

Yerli ürünlerden domates, enginar, çilek, salatalık, taze fasulye, nane, kabak ve maydanoz olmak üzere 14 numuneden 13’ü temiz çıkarken, 1 numunede limit üstü ilaç kalıntısına rastlandı.

Mağusa’da kabak üretimi yapan Muhammed Coşkun'un ürününden alınan numunede tavsiye dışı bitki koruma ilacı kullanmasından dolayı ürün imha edildi.