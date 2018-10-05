Gıda Denetim Sonuçları Açıklandı
Tarım Dairesi 28 Eylül – 4 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilen ithal ve yerli üretim gıda denetim sonuçlarını açıkladı.
05/10/2018
Tarım Dairesi tarafından yapılan gıda denetimleri neticesinde Onbaşı İşl. Ltd’e ait Lolorossodan alınan numunede limit üstü ilaç kalıntısı çıkmasından dolayı ürün, firmanın isteği üzerine imha edilirken; Güzelyurt’ta Ümit Zeki'ye ait nardan alınan numunede limit üstü ilaç kalıntısı çıkmasından dolayı, ürünün hasadı bir sonraki laboratuvar analizine kadar durduruldu.
Tarım Dairesi 28 Eylül – 4 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilen ithal ve yerli üretim gıda denetim sonuçlarını açıkladı.
Tarım Dairesi tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, ithal ve yerli ürünlerden numune alınarak, Devlet Laboratuvarı’nda yapılan analizler neticesinde çıkan sonuçlar Avrupa Birliği’nde kullanılan Pestisit Limitleri Çizelgesi’nde değerlendirilerek, şu sonuçlar elde edildi:
“İthal ürünlerden Çeri Domates , Elma Çeşitleri, Çilek, Üzüm Çeşitleri, Iceberg Marul, İç yer fıstığı, Ayva, Fasulye Çeşitleri, Armut Çeşitleri , Ayçiçek Küsbesi, Lolorosso, Patates, Nektarin, Havuç, Cennet Meyvesi ve Kuru Kayısı olmak üzere 48 numuneden 46'sı temiz olup, sadece 2 numunede ilaç kalıntısına rastlanmıştır.
Yerli ürünlerden Böğrülce, Salatalık, Kapya Biber, Patlıcan, Golyandro, Turp, Kabak, Domates ve Nar olmak üzere 36 numuneden 35'i temiz olup, sadece 1 numunede limit üstü ilaç kalıntısına rastlanmadı.
İsim Yerli/ithal Ürün Analiz Sonucu
1 Mepaş Ltd ve H. M.Karaca Trd. Ltd İthal İç Yer Fıstığı Temiz
2 Mepaş Ltd ve H. M.Karaca Trd. Ltd İthal Kuru Kayısı Temiz
3 Onbaşı İşl. Ltd. İthal Armut(Deveci) Temiz
4 Svs Tic. Ltd. İthal Iceberg Marul Temiz
5 Svs Tic. Ltd. İthal Çeri Domates Temiz
6 Svs Tic. Ltd. İthal Elma(Gala) Temiz
7 Svs Tic. Ltd. İthal Taze Fasulye Temiz
8 Svs Tic. Ltd. İthal Armut(Deveci) Temiz
9 Nuri Ersoy Ltd. İthal Sarı Fasulye Temiz
10 Nuri Ersoy Ltd. İthal Havuç Temiz
11 Nuri Ersoy Ltd. İthal Barbunya Temiz
12 Onbaşı İşl. Ltd. İthal Armut(S.M) Temiz
13 Nuri Ersoy Ltd. İthal Cennet Meyvesi Temiz
14 Halil Kasap Paz.Ltd. İthal Elma(Stk) Temiz
15 Halil Kasap Paz.Ltd. İthal Elma(Golden) Temiz
16 Halil Kasap Paz.Ltd. İthal Havuç Temiz
17 Halil Kasap Paz.Ltd. İthal Elma(Golden) Temiz
18 Halil Kasap Paz.Ltd. İthal Armut(S.M) Temiz
19 Nuri Ersoy Ltd İthal Elma(Golden) Temiz
20 Nuri Ersoy Ltd İthal Elma(Stk) Temiz
21 Nuri Ersoy Ltd İthal Çeri Domates Temiz
22 Svs Tic. Ltd. İthal Elma(Golden) Temiz
23 Svs Tic. Ltd. İthal Elma(Stk) Temiz
24 Svs Tic. Ltd. İthal Elma Kırmızı Temiz
25 Svs Tic. Ltd. İthal Mevlana Üzüm Temiz
26 Svs Tic. Ltd. İthal Çeri Domates Temiz
27 Svs Tic. Ltd. İthal Beyaz Üzüm Temiz
28 Svs Tic. Ltd. İthal Sultani Üzüm Temiz
29 Onbaşı İşl. Ltd. İthal Çilek Temiz
30 Onbaşı İşl. Ltd. İthal Nektarin Temiz
31 Onbaşı İşl. Ltd. İthal Çeri Domates Temiz
32 Onbaşı İşl. Ltd. İthal Lolorosso İmha
33 Onbaşı İşl. Ltd. İthal Lolorosso İmha
34 Patates Üreticileri İthal Patates Temiz
35 Özçağ Free Port İthal Ayçiçek Küsbesi Temiz
36 Svs Tic. Ltd. İthal Elma(Stk) Temiz
37 Svs Tic. Ltd. İthal Elma (Amasya) Temiz
38 Svs Tic. Ltd. İthal Elma(G.S) Temiz
39 Nuri Ersoy İthal Armut(S.M) Temiz
40 Nuri Ersoy İthal Nektarin Temiz
41 ORC Foods İthal Armut(Deveci) Temiz
42 ORC Foods İthal Elma(Stk) Temiz
43 ORC Foods İthal Üzüm Temiz
44 Halil Kasap Paz. İthal Ayva Temiz
45 Halil Kasap Paz. İthal Armut(Deveci) Temiz
46 Deftera Gıda Ltd. İthal Armut(Deveci) Temiz
47 Deftera Gıda Ltd. İthal Elma(Stk) Temiz
48 A&G Sanayi İthal Siyah Üzüm Temiz
49 Engin Ekici Yeşilırmak Nar Temiz
50 Doğan Baykur Bostancı Nar Temiz
51 Mehmet Bozer Bostancı Nar Temiz
52 Ayşe Değirmenci Bostancı Nar Temiz
53 Ali Seyhun Bostancı Nar Temiz
54 Selim Sergey Bostancı Nar Temiz
55 İbrahim İtimat Güzelyurt Nar Temiz
56 Turan Korucan Güzelyurt Nar Temiz
57 Abdullah Aktoprak Taşpınar Nar Temiz
58 Salahi Hoca Türkmenköy Böğrülce Temiz
59 Bayram Güccük Düzce Turp Temiz
60 Bayram Güccük Düzce Golyandro Temiz
61 Salahi Hoca Türkmenköy Domates Temiz
62 Ahmet Kayım Çatalköy Patlıcan Temiz
63 Ahmet Kayım Çatalköy Kabak Temiz
64 Ahmet Kayım Çatalköy Kapya Biber Temiz
65 Starling Alasacak Kabak Temiz
66 Mustafa Eker Alasacak Salatalık Temiz
67 Kamuran Ender Bostancı Nar Temiz
68 Erkap Ltd. Bostancı Nar Temiz
69 Engin Hürsen Ltd. Bostancı Nar Temiz
70 Erkap Ltd. Yayla(1) Nar Temiz
71 Erkap Ltd. Yayla(2) Nar Temiz
72 Emirzade Günsel Bostancı Nar Temiz
73 Hüseyin Öztürk Güzelyurt Nar Temiz
74 İbrahim Mumin Güzelyurt Nar Temiz
75 Ramadan Binatlı Güzelyurt Nar Temiz
76 Hakan Buda Aydınköy Nar Temiz
77 Fehmi Eminoğlu Aydınköy Nar Temiz
78 Gökhan Saraç Aydınköy(2) Nar Temiz
79 Gökhan Saraç Aydınköy(1) Nar Temiz
80 Redif Kaymakamtorunları Serhatköy Nar Temiz
81 Fehim Ayhun Zümrütköy Nar Temiz
82 Ümit Zeki Güzelyurt Nar Limit Üstü
83 Cemal Kılıç Güzelyurt Nar Temiz
84 Mehmet Sakallı Haspolat Nar Temiz