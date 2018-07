Gıda Denetim Sonuçları Açıklandı

Tarım Dairesi 6 Temmuz -13 Temmuz 2018 tarihleri arasında ithal ve yerli üretim gıda denetim sonuçlarını açıkladı. İthal ve Yerli Ürünlerden numune alınarak Devlet Laboratuvarında yapılan analizler neticesinde çıkan sonuçlar Avrupa Birliğine kullanılan Pestisit Limitleri çizelgesinde değerlendirilerek aşağıdaki sonuçlar elde edildi.

İthal ürünlerden Şeftali, Elma , Armut, Kayısı çeşitleri ,Kiraz, Nar, Üzüm, Nektarin, Arpa Yemlik , Kırmızı Pul Biber ve soya küsbesi olmak üzere 40 numunede 36’sı temiz olup sadece 4 numunede limit üstü kalıntıya rastlandı.

Yerli ürünlerden , Domates, Molehiya, Sultani Üzüm, Biber Çeşitleri, Maydanoz, Hıyar, Bamya, Kavun,Gollandro ve Nane ,Taze, Soğan, Patlıcan,Bamya ve Pırasa olmak üzere 26 numuneden 23 ‘ü temiz olup sadece 3 numunede limit üstü kalıntıya rastlanmıştır. İthal Ürünlerden Nuri Ersoy’a ait kayısı da yapılan laboratuvar analizinde limit üstü pestisit kalıntısı tespit edilmesinden dolayı menşeine iade edildi

İthal Ürünlerden Engin Hürsen Ltd. ait Kırmızı Üzüm de yapılan laboratuvar analizinde limit üstü pestisit kalıntısı tespit edilmesinden dolayı menşeisine iade edilecekti.

Yine ithal ürünlerde Kemak Palamuta ait Üzüm ve Armut meyvelerinde yapılan laboratuvar analizlerinde limit üstü pestisit kalıntısı tesbit edilmesinden dolayı imha edildi.

Yerli Ürünlerden Yeşilyurt’ta Ayhan Gemikonaklı’ya ait üzüm üretiminden alınan 2.ci örnekte de laboratuvar analizinde limit üstü pestisit kalıntısı tespit edilmesinden dolayı 3.cü laboratuvar analiz sonucuna kadar hasat geciktirme uygulanacaltır.

Serdarlı’da Şeref Çoban’a ait molohiya ve Yeşilyurt’ta Halil Özyüksel’le ait üzümde yapılan laboratuvar analizlerinde pestisit kalıntısı tespit edilmesinden dolayı hasat durdurma işlemi yapıldı.

İsim Yerli/ithal Ürün Analiz Sonucu

Nej Grain Ltd İthal Soya Küsbesi Temiz

Metin Tip İthal Kiraz Temiz

nuri ersoy İthal Kayısı Limit Üstü

nuri ersoy İthal Nektarin Temiz

nuri ersoy İthal Şeftali Temiz

HALİL KASAP İthal kayısı Temiz

Halil kasap İthal Nektarin Temiz

halil kasap İthal Şeftali Temiz

SVS Tic.ltd İthal Nektarin Temiz

SVS Tic.ltd İthal Şeftali Temiz

SVS Tic.ltd İthal Kiraz Temiz

Kemal palamut İthal Kırmızı Üzüm Limit Üstü

Kemal palamut İthal Armut Limit Üstü

svs İthal Şeftali Temiz

svs İthal Nektarin Temiz

svs İthal Kayısı Temiz

onb İthal Elma(G.S) Temiz

onb İthal Üzüm Kırmızı Temiz

onb İthal Kiraz Temiz

onb İthal Kayısı Temiz

onb İthal Şeftali Temiz

onb İthal Nektarin Temiz

Özçağ Ltd. İthal Soya Küsbesi Temiz

Selgün Ticaret İthal Nar Temiz

Baharyolu İthal Kırmızı Pul BiberTemiz

unifax İthal Kırmızı Pul BiberTemiz

Karaca Kuruyemiş İthal Pul biber Temiz

orc foods İthal Kayısı Temiz

köşe ticaret İthal Kiraz Temiz

köşe ticaret İthal kabuklu fındık Temiz

Engin Hürsen ltd İthal Siyah Üzüm Limit Üstü

orc foods İthal Armut s.maria Temiz

orc foods İthal Siyah Üzüm Temiz

t.ü.k İthal Arpa (yemlik)

Hakan Düzgün İthal Kırmızı Pul Biber Temiz

Mir Ticaret İthal Pul biber Temiz

svs ticaret İthal Siyah Üzüm Temiz

svs ticaret İthal Armut (Santa Maria)Temiz

svs ticaret İthal Şeftali Temiz

svs ticaret İthal Nektarin Temiz

Neşet Çelik Yıldırım molohiya Temiz

Şeref Çoban Serdalı molohiya Limit Üstü

Şeref Çoban Serdalı Nane Temiz

Mustafa Yorgancı Serdalı molohiya Temiz

Ulus Kızılyürek Kalkanlı molohiya Temiz

Halil Özyüksel Yeşilyurt Sultani Üzüm Limit Üstü

Yusuf Sönmez Gaziveren molohiya Temiz

Serkan Keski Çamlıköy Sultani Üzüm Temiz

Serkan Keski Yeşilyurt Sultani Üzüm Temiz

Hüsnü Kızılgök Doğancı Molohiya Temiz

Ayhan GemikonaklıYeşilyurt Sultani Üzüm II .Alım Limit Üstü

Bektaş Cangil Alsancak Sultani Üzüm Temiz

Brovita Ltd. Yeşiltepe Savinyon Blank Üzüm Temiz

Erol Ataser Alsancak Siyah Üzüm Temiz

Abdi Çetinkayalı Yeşilköy Domates Temiz

Abdi Çetinkayalı yeşilköy Patlıcan Temiz

Abdi Çetinkayalı yeşilköy Biber Temiz

özkan con yeşilköy pırasa Temiz

İbrahim Altıntaş Yeşilköy Taze Soğan Temiz

ibrahim Altıntaş yeşilköy Gollandro Temiz

İbrahim Altındağ yeşilköy Maydanoz Temiz

Pembe özfadıl Türkmenköy Marul Temiz

Emine Bolat Çayönü Kavun Temiz

Eylem AçıkyıldızÇayönü Böğrülce Temiz

Halil Şeker Çayönü Kabak Temiz

Dudu Uluerli Akdoğan Bamya Temiz