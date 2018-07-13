Gıda Denetim Sonuçları Açıklandı
Tarım Dairesi gıda denetim sonuçlarını açıkladı
13/07/2018
Tarım Dairesi 6 Temmuz -13 Temmuz 2018 tarihleri arasında ithal ve yerli üretim gıda denetim sonuçlarını açıkladı. İthal ve Yerli Ürünlerden numune alınarak Devlet Laboratuvarında yapılan analizler neticesinde çıkan sonuçlar Avrupa Birliğine kullanılan Pestisit Limitleri çizelgesinde değerlendirilerek aşağıdaki sonuçlar elde edildi.
İthal ürünlerden Şeftali, Elma , Armut, Kayısı çeşitleri ,Kiraz, Nar, Üzüm, Nektarin, Arpa Yemlik , Kırmızı Pul Biber ve soya küsbesi olmak üzere 40 numunede 36’sı temiz olup sadece 4 numunede limit üstü kalıntıya rastlandı.
Yerli ürünlerden , Domates, Molehiya, Sultani Üzüm, Biber Çeşitleri, Maydanoz, Hıyar, Bamya, Kavun,Gollandro ve Nane ,Taze, Soğan, Patlıcan,Bamya ve Pırasa olmak üzere 26 numuneden 23 ‘ü temiz olup sadece 3 numunede limit üstü kalıntıya rastlanmıştır. İthal Ürünlerden Nuri Ersoy’a ait kayısı da yapılan laboratuvar analizinde limit üstü pestisit kalıntısı tespit edilmesinden dolayı menşeine iade edildi
İthal Ürünlerden Engin Hürsen Ltd. ait Kırmızı Üzüm de yapılan laboratuvar analizinde limit üstü pestisit kalıntısı tespit edilmesinden dolayı menşeisine iade edilecekti.
Yine ithal ürünlerde Kemak Palamuta ait Üzüm ve Armut meyvelerinde yapılan laboratuvar analizlerinde limit üstü pestisit kalıntısı tesbit edilmesinden dolayı imha edildi.
Yerli Ürünlerden Yeşilyurt’ta Ayhan Gemikonaklı’ya ait üzüm üretiminden alınan 2.ci örnekte de laboratuvar analizinde limit üstü pestisit kalıntısı tespit edilmesinden dolayı 3.cü laboratuvar analiz sonucuna kadar hasat geciktirme uygulanacaltır.
Serdarlı’da Şeref Çoban’a ait molohiya ve Yeşilyurt’ta Halil Özyüksel’le ait üzümde yapılan laboratuvar analizlerinde pestisit kalıntısı tespit edilmesinden dolayı hasat durdurma işlemi yapıldı.
İsim Yerli/ithal Ürün Analiz Sonucu
Nej Grain Ltd İthal Soya Küsbesi Temiz
Metin Tip İthal Kiraz Temiz
nuri ersoy İthal Kayısı Limit Üstü
nuri ersoy İthal Nektarin Temiz
nuri ersoy İthal Şeftali Temiz
HALİL KASAP İthal kayısı Temiz
Halil kasap İthal Nektarin Temiz
halil kasap İthal Şeftali Temiz
SVS Tic.ltd İthal Nektarin Temiz
SVS Tic.ltd İthal Şeftali Temiz
SVS Tic.ltd İthal Kiraz Temiz
Kemal palamut İthal Kırmızı Üzüm Limit Üstü
Kemal palamut İthal Armut Limit Üstü
svs İthal Şeftali Temiz
svs İthal Nektarin Temiz
svs İthal Kayısı Temiz
onb İthal Elma(G.S) Temiz
onb İthal Üzüm Kırmızı Temiz
onb İthal Kiraz Temiz
onb İthal Kayısı Temiz
onb İthal Şeftali Temiz
onb İthal Nektarin Temiz
Özçağ Ltd. İthal Soya Küsbesi Temiz
Selgün Ticaret İthal Nar Temiz
Baharyolu İthal Kırmızı Pul BiberTemiz
unifax İthal Kırmızı Pul BiberTemiz
Karaca Kuruyemiş İthal Pul biber Temiz
orc foods İthal Kayısı Temiz
köşe ticaret İthal Kiraz Temiz
köşe ticaret İthal kabuklu fındık Temiz
Engin Hürsen ltd İthal Siyah Üzüm Limit Üstü
orc foods İthal Armut s.maria Temiz
orc foods İthal Siyah Üzüm Temiz
t.ü.k İthal Arpa (yemlik)
Hakan Düzgün İthal Kırmızı Pul Biber Temiz
Mir Ticaret İthal Pul biber Temiz
svs ticaret İthal Siyah Üzüm Temiz
svs ticaret İthal Armut (Santa Maria)Temiz
svs ticaret İthal Şeftali Temiz
svs ticaret İthal Nektarin Temiz
Neşet Çelik Yıldırım molohiya Temiz
Şeref Çoban Serdalı molohiya Limit Üstü
Şeref Çoban Serdalı Nane Temiz
Mustafa Yorgancı Serdalı molohiya Temiz
Ulus Kızılyürek Kalkanlı molohiya Temiz
Halil Özyüksel Yeşilyurt Sultani Üzüm Limit Üstü
Yusuf Sönmez Gaziveren molohiya Temiz
Serkan Keski Çamlıköy Sultani Üzüm Temiz
Serkan Keski Yeşilyurt Sultani Üzüm Temiz
Hüsnü Kızılgök Doğancı Molohiya Temiz
Ayhan GemikonaklıYeşilyurt Sultani Üzüm II .Alım Limit Üstü
Bektaş Cangil Alsancak Sultani Üzüm Temiz
Brovita Ltd. Yeşiltepe Savinyon Blank Üzüm Temiz
Erol Ataser Alsancak Siyah Üzüm Temiz
Abdi Çetinkayalı Yeşilköy Domates Temiz
Abdi Çetinkayalı yeşilköy Patlıcan Temiz
Abdi Çetinkayalı yeşilköy Biber Temiz
özkan con yeşilköy pırasa Temiz
İbrahim Altıntaş Yeşilköy Taze Soğan Temiz
ibrahim Altıntaş yeşilköy Gollandro Temiz
İbrahim Altındağ yeşilköy Maydanoz Temiz
Pembe özfadıl Türkmenköy Marul Temiz
Emine Bolat Çayönü Kavun Temiz
Eylem AçıkyıldızÇayönü Böğrülce Temiz
Halil Şeker Çayönü Kabak Temiz
Dudu Uluerli Akdoğan Bamya Temiz