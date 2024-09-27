Gıda denetim sonuçları... 8 ithal ve 5 yerli üründe ilaç saptandı

Tarım Bakanlığı'nın 20-26 Eylül döneminde ithal ve yerli ürünlere ilişkin gıda denetim sonuçlarına göre, 8 ithal ve 5 yerli üründe limit üstü veya tavsiye dışı ilaç saptandı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, denetimlerde, ithal ürünlerden alınan 68 numunenin 60’ının temiz olduğu, ancak 8 numunede limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildiği belirlendi.

Yerli ürünlerden alınan 21 numunenin 16’sının temiz olduğu, ancak 1 numunede limit üstü bitki koruma ürünü, 4 numunede ise tavsiye dışı bitki koruma ürünü tespit edildiği de kaydedildi.

İthal ürünlerden Mehmet Çelebi’ye ait siyah üzümde limit üstü bitki koruma ürünü tespit edilmesi üzerine, ürün firmanın isteği doğrultusunda imha edildi. SVS Tic. Ltd.’ye ait şeftalide de aynı şekilde limit üstü bitki koruma ürünü tespit edilerek, ürün menşeine iade edildi. Onbaşı İşl. Ltd.’nin şeftali ve armut (deveci) ürünlerinde de limit üstü pestisit bulunması sebebiyle ürünlerin menşeine iade edilmesi veya imha edilmesi kararlaştırıldı.

Halil Kasap Pazarlama'ya ait iki şeftali numunesinde limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildiği için ürünlerin menşeine iade edilmesi veya imha edilmesi yönünde karar alındı. Erol Şah’a ait susam ve Bekir Cura’ya ait şeftalide de limit üstü pestisit bulundu, ürünler menşeine iade edilmek veya imha edilmek üzere işlem gördü.

-Yerli ürünler... Nar ve kerevizlerde ilaç saptandı

Denetime tabi tutulan yerli ürünlerden alınan 21 numunenin 16’sının temiz olduğu, ancak 1 numunede limit üstü bitki koruma ürünü, 4 numunede ise tavsiye dışı bitki koruma ürünü tespit edildiği belirtildi.

Güzelyurt sakini Fahri Keskin’e ait nar ürününde tavsiye dışı bitki koruma ürünü bulunduğu için ürünün imha edilmesine karar verildi.

Bostancı'da Emirzade Günsel’e ait nar ürününde ise limit üstü bitki koruma ürünü tespit edilmesi nedeniyle hasadın bir sonraki laboratuvar analizine kadar durduruldu.

Yıldırım köyü sakini Mustafa Karagözlü’nün üç farklı kereviz numunesinde tavsiye dışı bitki koruma ürünü bulunması üzerine ürünlerin imha edildiği açıklandı.