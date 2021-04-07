Gıda güvenliği için ortak çalışma kararı aldılar

Veteriner Dairesi ile Kıbrıs Türk Sanayi Odası, “hellim” konusunu görüştü. Daire ve odanın, süt ve süt ürünleri üreticilerinin AB standartlarına uyumlarının sağlanması için Avrupa Birliği tarafından finanse edilecek Gıda Güvenliği Projesi kapsamında birlikte çalışması kararlaştırıldı.

Veteriner Dairesi Müdürü Mehmet Yılmabaşar, beraberindeki heyetle birlikte Kıbrıs Türk Sanayi Odası’nı ziyaret etti.

Ziyarette, “Avrupa Birliği’ndeki Hellim/Halloumi coğrafi işaret tescil süreci ve süt/süt ürünleri sektörlerinin tescil şartlarına uygunluk konusundaki durumu” değerlendirildi.

Ortak yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Kıbrıs Türk Sanayi Odası Belgelendirme Birimi çalışmaları hakkında bilgi paylaşırken, Veteriner Dairesi de çiğ süt kalitesi, hayvan hastalıkları ve hayvan yemi konularında ülkedeki güncel durum hakkında bilgi verdi.

HAYVANCILIK İŞLETMELERİNİN YÜZDE 90’I HASTALIKLARDAN ARİ

Ziyaret ile ilgili yapılan açıklama şöyle:

“Ülke genelinde hayvan hastalıklarının eradikasyonu konusunda yıllardır önemli bir gelişim kaydedilmiştir. Gerçekleştirilen taramalarda yüzbinlerce hayvan test edilmiş, inekçilikte 712 işletme içerisinde 653 işletmenin, küçükbaş sektöründe ise 3 bin 744 işletme içerisinde 3 bin 513 işletmenin hayvan hastalıklarından ari olduğu tespit edilmiştir. Diğer bir değişle, ülkemizde hayvancılık faaliyetlerinde bulunan işletmelerin yüzde 90’ından fazlasının hayvan hastalıklarından ari olduğu tespit edilmiştir. Bu oranın artırılması konusunda çalışmalar devam etmektedir.

SÜTTE YÜZDE 85 SOĞUK ZİNCİR

Sütün, üretimden fabrikalara aktarılması konusunda da önemli atılımlar yapılmıştır. Ülkemizde üretilen çiğ sütün yüzde 85’i soğuk zincir sistemi ile pazarlanmaktadır. Pazarlanan süt kalite açısından değerlendirildiğinde ise, bakteri sayısı 1 mililitrede 10 bin altında, somatik hücre sayısı ise 400 binin altında olduğu görülmektedir. Avrupa Birliği Standartları çerçevesinde söz konusu uygulamaların geliştirilmesi için çalışmalara devam edilmektedir.

SÜTÜN YÜZDE 15-20’Sİ KEÇİ VE KOYUNLARDAN

Ülkemizde üretilen sütün, yüzde 15-20’ye yakın bir oranı keçi ve koyunlardan elde edilmektedir. Ancak, bu oranın düşük bir bölümü sanayiye aktarılmaktadır. Avrupa Birliği tesciline göre ise hellim en az yüzde 50 küçükbaş sütü ile üretilmelidir. Yerli hayvanlarımızın hem sayılarını artırmak hem de seleksiyon yöntemi ile genetik kabiliyetlerini yükseltmek için ciddi bir ıslah çalışması gerçekleştirilmelidir. Hayvan sayılarının artırılmasının yanında küçükbaştan elde edilen sütün soğuk zincir kullanılarak, sanayiye aktarılması için ivedilikle kamu politikaları oluşturulması gerekmektedir.

Tescil, süt üretiminde kullanılan hayvanların beslenmesi için kullanılan yemlerin de belli bir oranın yerli kaynaklardan karşılanmasını zorunlu kılmıştır. Tescilde belirtilen kaba yem miktarının tamamı ülkemiz kaynakları kapsamında temin edilebilecektir. Kesif yemde ise üreticilerimizin ihtiyacı olan miktar, tescile uygun bir şekilde dış kaynaklardan tedarik edilebilecektir.

GIDA GÜVENLİĞİ İÇİN ORTAK ÇALIŞMA KARARI… KALİTE BELGELERİNE SAHİP ÜRETİCİLER AVRUPA STANDARTLARINDA ÜRETİME HAZIR

Diğer bir yandan, üretici firmalarımızın AB standartlarına uyumlarının sağlanması için Avrupa Birliği tarafından finanse edilecek olan Gıda Güvenliği Projesi kapsamında Kıbrıs Türk Sanayi Odası ile KKTC Veteriner Dairesi’nin birlikte çalışması kararlaştırılmıştır. Halihazırda hellim üreticileri, üretimleri ile ilgili uluslararası birçok kalite belgesi ve sertifikaya sahiptir. Özellikle ihracat faaliyetlerinde bulunan ve BRC, HACCP, ISO 22000, Helal, Koşer gibi kalite belgelerine sahip hellim üreticilerimiz Avrupa standartlarında üretim yapmaya hazırdır.”

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07/04/2021 14:16