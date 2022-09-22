Dünyanın bir yanında binlerce insan açlıktan ölürken, diğer yanında gıda israfı rekor boyuta ulaştı. Avrupa Birliği'nin gıda israfı tahminleri açıklandı. Verilere göre her yıl israf edilen gıdanın miktarı yaklaşık 153 milyon ton.

Avrupa ithal ettiğinden daha fazla gıdayı israf ediyor. Çevrenin korunması konusunda çalışmalara imza tan Feedback EU Vakfı, Avrupa Birliği'nin her yıl yaklaşık 153 milyon ton gıdayı israf ettiği tahmininde bulundu. Bu rakam önceki tahminlerde 15 milyon ton daha fazla. İsraf edilen miktar, Ukrayna'nın buğday ihracatının yarısı kadar.

Avrupa Birliği ülkeleri, Birleşmiş Milletler sürdürülebilir kalkınma hedefleri kapsamında israfı azaltmak için taahüt verse de bu hedefte başarılı olunmadı.

Birleşmiş Milletler Çevre Programı Gıda İsrafı Endeksi ve Doğal Hayatı Koruma Vakfı'nın 2021 çalışmasının raporuna göre, gıda üretiminin yüzde 20'si de her yıl israf ediliyor. İsrafın halka maliyeti 143 milyar euro.Gıda israfı aynı zamanda sera gazının artırarak, iklim krizininin etkilerini çoğaltıyor.

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22/09/2022 09:13