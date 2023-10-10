Gıda mühendisi ilkokul öğretmeni oldu

Ulusal Birlik Partisi İskele Milletvekili Emrah Yeşilırmak’ın eşini geçici öğretmen statüsü ile devlete istihdam ettirmesi ciddi tepki ile karşılandı.

Emrah Yeşilırmak’ın eşinin gıda mühendisi olduğu ve pedagojik formasyon eğitimi olmadığı ifade edilirken hem Ulusal Birlik Partisi içerisinde hem de eğitim camiasında bu istihdam ciddi rahatsızlıklara yol açtı.

Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu’nun bu istihdama nasıl onay verdiği halen anlaşılamamışken bilindiği üzere bir süre önce Emrah Yeşilırmak ve Nazım Çavuşoğlu’nun arası açılmıştı.

Bir çok eğitimli öğretmen halen daha atanmayı beklerken gıda mühendisi bir kişinin sırf eşinden dolayı istihdam edilmesi öğretmenler arasında da ciddi eleştirilere neden oldu