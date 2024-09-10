Gıda Mühendisleri Odası: Tarihi olmayan hiçbir paketli ürün satın alınmamalıdır

KTMMOB Gıda Mühendisleri Odası Başkanı Beste Oymen, okullardaki gıdaların güvenilir ve besleyici özelliğinin yüksek olması gerektiğini hatırlatarak, “Öğrencilerimizin sağlığını korumak ve onların güvenli gıdaya ulaşmalarını sağlamak hepimizin ortak sorumluluğu” dedi.

Öymen, güvenli gıda konusunda okul yönetimlerine, öğretmenlere, velilere ve okul aile birliklerine görev düştüğünü ifade etti

Beste Oymen, yazılı açıklamasında yeni eğitim-öğretim döneminde okullarda gıda güvenliği ve hijyen konusunda dikkat edilmesi gerekenlere dikkat çekti

Gıda Mühendisleri Odası Başkanı Beste Oymen, tedarik zinciri kontrolüyle ilgili yapılması gerekenleri şu şekilde sıraladı:

“Okul kantinleri ve yemekhanelerinde kullanılan gıdaların güvenilir tedarikçilerden alınmasına özen gösterilmelidir. Satın alırken ürünün son kullanma tarihi veya tavsiye edilen tüketim tarihinin kontrolü yapılmalı, tarihi olmayan hiçbir paketli ürün satın alınmamalıdır. Söz konusu uygulamalar piyasadaki tüm satış yerlerinde de uygulanmalıdır. Satın alma işlemlerinde dikkat edilecek en önemli hususlardan biri, kuruluşun dolap/depolarının sayısı ve kapasitesinin göz önünde bulundurulmasıdır. Satın alma süreci, önceden planlanmış olan menüler ve standart yemek tarifeleri kullanılarak alınacak malzemelerin miktarlarının belirlenmesiyle başlar.”

-“Yiyecekler ne kadar kaliteli olursa olsun, uygun koşullarda depolanmazsa özelliğini kaybeder”

Beste Oymen, depolama ve saklama koşullarıyla ilgi ise şu bilgileri paylaştı:

“Gıda maddelerinin kantinde muhafaza ve sunum koşullarına dikkat edilmesi gerekmektedir. Ambalajsız verilen her türlü gıda maddesinin doğru sıcaklıkta ve uygun koşullarda muhafaza edildiğinden emin olunmalıdır. Ayran, sandviç gibi soğuk muhafaza edilmesi gereken ürünlerin soğukluğu temas yolu ile kontrol edilmeli, eğer soğuk değilse iade edilmelidir. Besinlerin satın alındıktan sonra depolanması, bozulmasını ve zararlı hale gelmesini önleme ve kontrolü açısından büyük önem taşır. Satın alınan yiyecekler ne kadar kaliteli olursa olsun, uygun koşullar altında depolanmazsa özelliklerini kaybeder; bu durumda besin ögeleri kayıpları oluşur ve sağlığı bozucu hale gelebilir. Soğuk depolarda tüm potansiyel riskli besinler 4 derece ya da altında; diğer yiyeceklerle temas etmeyecek şekilde saklanmalıdır.”

-“Personele düzenli eğitimler verilmesi önemli”

Beste Oymen, kantinlerde ve yemekhanelerde çalışan tüm personelin sağlık karnelerinin bulunması gerektiğini de vurgulayan personel eğitimiyle ilgili yapılması gerekenlere değindi

Oymen, şöyle devam etti:

“Gıdayla temas eden personelin hijyen kurallarına tam anlamıyla uyması için düzenli eğitimler verilmelidir. El yıkama, temiz iş kıyafetleri kullanımı ve çapraz bulaşmayı önleyecek uygulamalar eğitim kapsamında yer almalıdır.”

-“Sıcak tüketilecek gıdalar sıcak olarak muhafaza edilmeli”

Gıdaları doğru sıcaklığa kadar pişirilmesi gerektiğini de belirten Oymen, bu konuda dikkat edilmesi gerekenleri şu şekilde paylaştı:

“Besinlerin pişirilmesi sırasında iç kısımlarına yeterli ısı transferi gereklidir. Bir besinin güvenilirliği, besinin iç sıcaklığının yeterli yüksekliğe çıkması ile sağlanır ve bu şekilde besinde mevcut tehlikeli patojen (hastalık yapan) bakterilerin yok edilmesi sağlanır. Uygun sıcaklıkta ve yeterli sürede yapılan pişirme ile besinlerin zararlı hale gelmesi önlenir. Gıdaların merkez sıcaklığı en az 72-75 dereceye ulaşana kadar iyice pişirilmelidir. Sıcak tüketilecek gıdalar sıcak olarak muhafaza edilmelidir.”

-“Masa, tezgah, kesme tahtası gibi yüzeylerin hijyenine dikkat edilmeli”

Temizlik ve dezenfeksiyonla ilgili hususlara da dikkat çeken Gıda Mühendisleri Odası Başkanı Beste Oymen, şöyle devam etti:

“Yemekhane, mutfak ve kantin alanlarının düzenli olarak temizlenmesi ve dezenfekte edilmesi sağlanmalıdır. Masa, tezgah, kesme tahtası gibi yüzeylerin hijyenine dikkat edilmelidir. Geleceğimiz olan öğrencilerimizin sağlığını korumak ve onların güvenli gıdaya ulaşmalarını sağlamak, hepimizin ortak sorumluluğudur.”