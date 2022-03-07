Gıda Mühendisleri Odası: Yaşasın 8 mart; yaşasın kadın hakları mücadelesi

Gıda Mühendisleri Odası (GMO) kadına yönelik fiziksel, ekonomik ve psikolojik şiddetin her geçen gün artmaya devam etmesine rağmen kadınların direnmeye ve dünyayı değiştirmek için çalışmaya devam ettiğini belirtti.

GMO’dan yayınlanan 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü mesajında, gıdanın tarladan sofraya ulaşımına kadar farklı dönemlerde ve farklı coğrafyalarda kadın emeğinin en büyük ortak payda olup, canlıların yaşamlarını sürdürmelerinde beslenme ve gıda ihtiyacının karşılanması görevinin genelde kadınlar tarafından gerçekleştirildiği belirtildi.

Mesajda şunlara yer verildi:

“Kadınlar ister ev kadını ister öğretmen ister mühendis ya da nerede olurlarsa olsunlar güçleri, kararlılıkları ve inançlarıyla dünyayı daha iyi bir yer haline getirdiler.

Yüksek oranda kadın üyeye sahip olan bir Oda olarak, emeği ve hayatı için direnen kadınları selâmlıyor, dünyada ayrımcılık ve şiddetin olmadığı, kadın varlığına ve haklarına saygı gösterilen, aydınlık ve demokratik daha güzel günlerin yaşanması umuduyla tüm kadın üyelerimiz ile birlikte tüm emekçi mücadeleci kadınların 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nü kutlarız.”

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07/03/2022 11:28