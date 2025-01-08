Gıdada 2024’ün Zam Kralı Zeytinyağı!

KKTC İstatistik Kurumu’nun açıkladığı verilere göre gıda ürünleri içerisinde 2024’ün “zam kralı zeytinyağı” oldu. Aralık 2023’te litresi 357 TL olan zeytinyağı bir yıl içinde 381 TL artarak, Aralık 2024’te 738 TL’ye fırladı. Zeytinyağındaki yüzde 106 artışlı astronomik fiyatın, geçtiğimiz yıl kuraklık nedeniyle üretimde yaşanan düşüşten kaynaklandığı tahmin ediliyor.

İstatistik Kurumu’nun 510 ayrı mal ve hizmeti konu alan Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) madde sepetine göre, en fazla fiyatı artan gıdalarda “ikinci sırada sebzeler” var. Aralık ayları itibarıyla piyasada satılan 35 çeşit sebzenin toplam ortalama fiyatı (kilo, bağ, adet) 1,385 TL ederken, geçtiğimiz Aralık ayındaki fiyat ortalaması yüzde 84 artışla 2 bin 553 TL’ye yükseldi.

Piyasadaki fiyatlarda kalite değişiminden kaynaklı daha yüksek veya daha düşük fiyat değişimleri olabileceği belirtilen zam listesinde “üçüncü sırasında”, yüzde 83 oranındaki fiyat artışıyla “kahve” yer alıyor. Su yüzde 80 ve zeytin yüzde 72 artış oranlarıyla kahveyi takip ediyor.

Orta direk ailelerin evine artık çok ender giren taze balık yüzde 70 zam oranıyla ilk on listesinde altıncı sırada görülürken; kuzu eti (yüzde 70); makarna (yüzde 50); yoğurt (yüzde 49) da ardı ardına sıralandı. Onuncu sırada ise 15 ayrı mevsim (veya soğuk hava depolarından gelen) meyve var. Meyve fiyatlarındaki artış oranı yüzde 48 düzeyinde hesaplandı.