Gıdalardaki gizli şekere dikkat

Beslenme ve Diyet Uzmanı Neşe Ceylan Zengin anlattı: Gün içinde tükettiğimiz şekerin neredeyse yarısını; hazır gıdalarda gizli zararlı şekerlerin oluşturduğunu belirten Zengin; uyarılarını şöyle sıraladı...

Günü tatlı bir şeyler tüketmeden geçiremiyor, eksikliğinde krize giriyorsanız dikkat! Şeker, yani basit karbonhidratın fazla tüketimi; damarları tahrip ederek kalp hastalıklarından karaciğer yağlanmasına, kanserden unutkanlık hatta erken bunamaya kadar pek çok sağlık sorunlarına neden olabiliyor. İşte şekerden korunma yolları…

1- Mutlaka kahvaltı yapın: Özellikle peynir ve yumurta içeren proteinden zengin bir kahvaltı, vücudunuzun gece boyunca düşük giden kan şekerinin düzenlenmesi ve şeker açlığının bastırılması için olmazsa olmaz bir öğünü oluşturuyor.

2- Öğle yemeğini atlamayın: Öğünler arasını çok açmak kan şekerini düşürdüğü için şekerli gıdalara yönelmeye neden oluyor. Özellikle ana yemekleri atlamamak, erken kahvaltı yaptıysanız tüketeceğiniz öğle yemeği kan şekerini dengeleyerek, gün içinde atıştırma isteğinizin azalmasını sağlıyor.

3- Meyveyi doğru tüketin: Ara öğünlerde özellikle meyveleri tek başına tüketmeyin, çünkü meyvenin içindeki şeker, kan şekerinizin aniden yükselip düşmesine neden olarak yine aç hissetmenize sebep oluyor. Bu yüzden protein kaynağı olan yoğurt veya süt ile ya da badem, fındık ile ceviz gibi yağlı tohumlarla birlikte tüketmeniz kan şekerinizin dengesini sağlamanıza yardımcı oluyor.

4- Sağlıklı alternatifleri tercih edin: Yapılan çalışmalar gösteriyor ki sütlü veya beyaz çikolata yerine yüzde 70-80 kakao içeren bitter çikolata şeker ihtiyacınızın ciddi oranda azalmasına yardımcı oluyor. Hazır veya paket dondurma yerine süt, muz veya başka meyvelerin mikserden geçirilmesi iyi bir alternatiftir. Hurma da şeker ihtiyacınızı en aza indirecek sağlıklı bir alternatif..

5- Baharatları deneyin: Tarçın, kişniş, hindistan cevizi, karanfil ve kakule gibi baharatlar gıdalarınızı doğal yolla tatlandırıyor ve şeker açlığınızı gideriyor. Özellikle gece yatmadan 1-2 saat önce içeceğiniz 1 bardak tarçınlı süt gece boyu kan şekerinizi dengeler.

6- Light ürünleri bilinçli tüketin: Light ürünlerin içindekiler listesi ne kadar uzunsa, o kadar şeker bulunma ihtimali var demektir. Bu yüzden light ürün diye adlandırılan gıdaları alırken etiketlerindeki şeker miktarına da mutlaka bakın. Bir çay kaşığı, yani 4-5 gramdan az şeker içeren ürünleri tercih edin.

7- Tatlandırıcılara dikkat!: Tatlandırıcılar, özellikle şeker açlığında basit şeker kullanmamak adına sıkça tercih ediliyor. Ancak kullanılan miktar önemli. Her gün tatlı ihtiyacını bastırmak adına tatlandırıcılı tatlılar veya diğer hazır gıdalar şekere daha fazla

istek uyandırabiliyor.

8- Kaliteli uyuyun: Düzensiz uyku, vücudun stres hormonlarının artmasına ve salınan insülinin etkili olarak kullanılmamasına yol açıyor. Kaliteli uyku düzeni, vücudun yağ depolamasını, kilo alımını, özellikle gece atıştırma krizlerini de engelleyerek prediyabetin de önlenmesinde önemli bir rol oynuyor.

9- Şeker terminolojisine hakim olun: Mısır şurubu, glikoz şurubu, yüksek fruktozlu mısır şurubu (NBŞ), sükroz, dekstroz, bal, şeker kamışı, meyve suyu konsantreleri de basit şeker grubuna giriyor. Bu yüzden meyveli yoğurt, domates sosu, ketçap gibi hazır gıdaları tüketirken etiketlerini mutlaka okuyup, bu kelimeleri içeren ürünlerden uzak durun.