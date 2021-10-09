Gıdanın kalbi 9-13 Ekim’de Köln’de atıyor

Almanya’nın Köln şehrinde her iki yılda bir düzenlenen dünyanın en önemli, Avrupa’nın ise en büyük gıda fuarı Anuga 2021 9 Ekim’de kapılarını ziyaretçilerine açtı. Fuara Kıbrıs Türk Sanayi Odası (KTSO) şemsiye standı altında 4 firma ve bireysel katılımla da 2 firmamız stant açarak ülkemiz ürünlerini dünyayla buluşturdu. Fuar 13 Ekim’de sona erecek.

156 bin metrekarelik devasa bir alana sahip Kolnmesse Fuar alanı bu yıl yaklaşık 100 ülkeden 1500’ün üzerinde firma katılım gerçekleştirirken, fuarı 200 ülkeden 150 binin üzerinde ziyaretçi gelmesi bekleniyor.

Bu devasa organizasyon içinde yer alan firmalarımız ve ürünleri şöyle:

“KTSO çatısı altında; Mey İçki Sanayi-alkollü içecek, Selim ve Oğlu Sema İçkileri-alkollü içecek, MidMediterranean Trading Ltd.-macun, reçel, limonata, Narin Unlu Mamulleri-kurabiye çeşitleri, geleneksel unlu ürünler. Bireysel katılımla Reha Süt Ürünleri-peynir ve Helvasan Ltd.-tahın, helva”

KTSO organizasyonuyla gerçekleştirilen fuarın Koordinatörlüğünü Oda Sanayi Geliştirme Uzmanı Gizem Alışkan ve İletişim-Basın Sorumlusu Hüseyin Ezgin yapıyor. Bu yıl ilk defa Sanayi Dairesi Müdürü Mustafa Yeşil de KTSO kadrosu ile birlikte fuarda bulunacak. Stantlarımız fuarın sektörlere göre ayrılmasından dolayı dört farklı holde yer alıyor. İlk gün stantlarımızı TC Köln Konsolosu Turhan Kaya, TC Duesseldorf Başkonsolosluğu’ndan ticaret ataşeleri Anıl Gürtuna Kaya ve Turhan Kaya ziyaret ederek, ürünlerimiz hakkında bilgi aldı. Fuar, 10.00 ile 20.00 saatleri arasında ziyarete açık olacak.

Bu habere tepkiniz:



09/10/2021 22:01