Giderayak ''Mağusa- İskele- Yeniboğaziçi İmar Planı''nı da rant aracı yaptılar…

Ali BATURAY

Ülke darmadağın, hem ekonomik olarak çökmüş hem zaten çok kötü performansıyla taş üstünde taş bırakmayan hükümet istifa etmiş hem de istifa etmiş hükümetin Başbakanı Ersan Saner’in ortaya çıkan videosu deprem yaratmış…

Yani ülke en çalkantılı günlerini yaşıyor ama bu kadar tantananın içinde nasıl oluyorsa oluyor, “Mağusa- İskele- Yeniboğaziçi İmar Planı” gizli gizli yetkisiz kişilerce ellenerek ve sözde revize edilerek, rant pazarlığıyla ucubeye çevrilerek, tüzüğe aykırı bir şekilde Birleşik Kurulun onayına sunulmuş.

2019’da UBP ile HP arasında krize neden olan, büyük tartışmalara yol açan, defa defa “ne oldu? Akıbeti nedir?” diye sorulan “Mağusa- İskele- Yeniboğaziçi İmar Planı”nı bu kadar sessiz sedasız ele alıp da yangından mal kaçırırcasına geçireceksiniz ha?

UBP Kurultayı yüzünden başımıza gelmedik şey kalmadı ve siz bu kadar tantana içinde yine kurultay pazarlığı yaparak imar planı hazırlayacak, onaya sunacaksınız… UBP’nin kurultay hesaplarına DP de yardımcı oluyormuş, bazı çıkarlar bekleyerek… Bu çok beceriksiz hükümetin üyelerinin bazıları kendilerini çok akıllı, çok açıkgöz sanıyor…

2019’dan beridir gündeme gelmeyen, üzerinde hiçbir güncelleme yapılmayan “Mağusa- İskele- Yeniboğaziçi İmar Planı” için bir süre önce ortaya atılan “planda kurultay desteğine karşılık rant sağlanacak” iddiaları en sonunda gerçeğe dönüşmüş…

İmar planı üzerinde adeta bir “paylaşım” yapmışlar, pazarlık yaptıkları kişilere haksız kazanımlar elde ettirmişler… 2019’daki haliyle bile imara açılan bölgeler tartışılırken, bu son kanunsuz çalışmada, daha da artırılmış ve planda konut ihtiyacının 16 kat fazlasını barındıracak alan imara açılmış, geleceği düşünmeden, buraya nasıl altyapı götürüleceği, su, elektrik, okul ihtiyacının nasıl karşılanacağı dikkate alınmadan... Planlı bir yaşam için yapılan “imar planı” ile bölgeyi tam bir plansızlığa mahkum edecek şekilde.

Yetkisiz kişilerin elleyip, kendine yontmasıyla, partizanca paylaşımlar, rantlarla, zaten bu imar planına “plan” denmez ve mahkemelik olur ama onu mahkemelik edip, durduracak bir şey daha var. 2019’da öylece bırakılan imar planının 2021’de böyle aniden ele alınıp da yangından mal kaçırırcasına onaya sunulması yasal değil. İmar Yasası’na ve ilgili tüzüğe göre, kadük olmuştur, hukuksal olarak düşmüştür, sürecin tekrar başlaması gerekmektedir.

Yani anlayacağınız imar planını öyle apar topar Birleşik Kurula getirmek, onaya sunmak yasadışıdır. Hatta savcılığın “yapılanın yasadışı olduğu” yönünde sözlü görüşü bile varmış. Tabii rant bölüşümü yapacak olanlar, Başsavcılığa sorma zahmetinde bulunmadı. Zaten yasal olmadığını bile bile yapıyorlar, çünkü Anayasayı, yasaları, tüzükleri ihlal etmeyi alışkanlık haline getirmişler bir kere, duramıyorlar…

Şehir plancılarından değil de bazı müteahhitlerden destek alarak, istedikleri gibi planı dizayn ediyorlar, istedikleri gibi şekillendiriyorlar ve buna kimsenin ses çıkarmayacağını sanıyorlar… Düşünebiliyor musunuz Şehir Planlama Dairesi’nin ilgili birimindeki kişiler bile bu yapılanlara tepkiliymiş, karşıymış… Sırf bu yasa dışı imar planı nedeniyle Şehir Planlama Dairesi’nde grev yapılabileceği bilgileri geliyor.

Belediyeler de bu ranta göz yumuyor. Belediye başkanları ve meclis üyeleriyle karar alınıyor, belediyelerin bu konudaki uzmanlarına sorulmuyor bile düşünebiliyor musunuz? Belediyelerin bu konudaki teknik ekipleri bile yapılanlara karşı çıkıyor. Meclis üyelerinin uzmanlığı nedir ki böyle önemli planda karar verici olabiliyorlar?

Çıkarlar ve pazarlıklar üzerine kurulmuş, ülkede hiçbir soruna çare bulamamış, akıl almaz işler yapmış, ülkeyi resmen darmadağın etmiş, mecliste nisabı bile sağlayamaz hale gelmiş, sonunda istifa etmek zorunda kalmış bir hükümet var ve bu halde bile yasadışı “kurultay pazarlıklı” imar planı hazırlıyorlar. İnanılır gibi değil. Merak ediyorum, Başbakanın sosyal medyaya yansıyan videosuyla hem ülke hem UBP deprem yaşarken bu efendiler bu yasa dışı imar planında ısrar edecek mi diye?

“Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği” ile “Şehir Plancıları Odası” da bu konuda sert açıklamalar yaparak, işin içinde olan tüm tarafları bu hukuksuzluğa alet olmamaları için uyardılar ve bu işin burada bitmeyeceğinin “rant uğruna bölgenin kaybedilmemesi için her türlü mücadeleyi vereceklerinin” mesajını verdiler…

Umarım bu konu mahkemelik olmadan, istifa etmiş hükümetin bazı üyeleri, bu ısrardan vazgeçerler… Zaten “destek amaçlı bu pazarlıkların” yapılmasını sağlayan kişilerden birisi için UBP Kurultayının bir anlamı kalmış mıdır ki artık?

Bu habere tepkiniz:



23/10/2021 18:09