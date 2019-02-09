Gifa Airways saldırısında bir kişi daha tutuklandı

Lefkoşa’da faaliyet gösteren Gifa Airways isimli işyerine düzenlenen silahlı saldırı olatı ile bağlantılı olduğuna inanılan bir kişi daha tutuklandı.

Polisten verilen bilgiye göre, 06.02.2019 tarihli Basın Bülteninde, 01.02.2019 tarihinde, Lefkoşa’da Atatürk Caddesi üzerinde faaliyet gösteren Gifa Airways isimli işyerine E.Y.(E-38) tarafından gerçekleştirilen silahlı saldırı sonucu, iş yeri çalışanı bir kişinin yaralanması olayı ile ilgili olarak yürütülen geniş çaplı soruşturma neticesinde, mesele ile bağlantısı olduğuna inanılan Ş.D. (E-37)’nin tutuklandığı bildirilmişti. Meseleyle ilgili devam eden soruşturmada, olayda bağlantısı olduğu tespit edilen M.O. (E-27) tespit edilerek tutuklandı.

Polis soruşturması sürüyor.