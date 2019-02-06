Gifa Airways saldırısında yeni gelişme!

Lefkoşa’da faaliyet gösteren Gifa Airways isimli iş yerine 1 Şubat akşamı gerçekleşen silahlı saldırı sonrasında yürütülen geniş çaplı soruşturmada mesele ile bağlantısı olduğu düşünülen Ş.D.’nın tutuklandığı bildirildi.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

01.02.2019 tarihinde, Lefkoşa’da Atatürk Caddesi üzerinde faaliyet gösteren Gifa Airways isimli işyerine E.Y.(E-38) tarafından gerçekleştirilen silahlı saldırı sonucu, iş yeri çalışanı bir kişinin yaralanması olayı ile ilgili olarak yürütülen geniş çaplı soruşturma neticesinde, mesele ile bağlantısı olduğuna inanılan Ş.D. (E-37) tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.