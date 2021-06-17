GİGEM'de 'Crafts & Vintage Bazaar' etkinliği düzenleniyor

GİGEM, Cumartesi akşamı “Crafts & Vintage Bazaar”etkinliğine ev sahipliği yapacak.

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17/06/2021

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GİGEM'de 'Crafts & Vintage Bazaar' etkinliği düzenleniyor

 SOS Çocuköyü Derneği’ne bağlı olarak faaliyetlerini sürdüren Girne Gençlik Gelişim Merkezi (GİGEM), Cumartesi akşamı “Crafts & Vintage Bazaar”etkinliğine ev sahipliği yapacak.

SOS Çocukköyü’nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Crafts & Vintage Bazaar adıyla iki yıldır farklı mekanlarda gerçekleştirilen etkinlik, 18.00-22.00 saatleri arasında GİGEM bahçesinde yer alacak.

KKTC’nin her yerinden üreticilerle renklenen kitlesel bir etkinlik haline gelen Crafts & Vintage Bazaar’da tasarım ve el yapımı ürünler, müzik, vejetaryen yemek ve atıştırmalıklar ile içecekler bulunacak.

Etkinliğe katılacakların mavi kot pantolon ve beyaz bir üst giymeleri istendi.

GİGEM Koordinatörü Övgü İnce konuyla ilgili açıklamasında, Crafts & Vintage Bazaar ile üretime katkı koymak, kişilerin yeni fikirlerini özgürce ortaya koyabilmelerini ve deneyimlerini paylaşabilmelerine ortam yaratabilmek gibi toplumsal amaçlarının örtüştüğünü kaydetti.

17/06/2021 11:31
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TAGS: gigem, etkinlik, haberkıbrıs, kktc, girne, bazaar,
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