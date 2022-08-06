Gigi Hadid kendi markasını kuruyor

Birçok yıldız isminde ardından Gigi Hadid de kendi giyim markasını çıkarıyor. Yıldız model, Guest in Residence adını verdiği markasının üzerinde çalıştığını açıkladı.

Gigi Hadid, Guest in Residence adlı kendi giyim markasını çıkarıyor.

Ünlü model, Instagram'da Guest in Residence adlı bir giyim markası üzerinde çalıştığını duyurdu.

Ünlü model, Instagram'da Guest in Residence adlı bir giyim markası üzerinde çalıştığını duyurdu.

Hadid'in Guest in Residence markasının çıkış tarihi ve diğer bilgiler henüz açıklanmadı.

Hadid, bu yılın başlarında bir mayo ve ev giyim koleksiyonu tasarlamak için Frankies Bikinis ile birlikte bir tasarıma imza atmıştı.

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06/08/2022 20:56