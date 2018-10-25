Gigi Hadid ve Kendall Jenner Victoria’s Secret defilesinde yer alacak

Yılın en gösterişli moda olayına haftalar kala taşlar da yavaş yavaş yerine oturuyor. Moda dünyasının iki genç kuşak ünlüsü bir kez daha kanatlarını takacak.



Ancak bu kez haber Victoria’s Secret'tan ya da modellerden birinden değil bambaşka birinden geldi.



Defilenin ayakkabı sorumlusu Brian Atwood, Instagram hesabında Gigi Hadid ve Kendall Jenner'ın fotoğraflarını paylaşarak "Bir aydan daha az bir zaman kaldı. Hadi yapalım şunu" diye yazdı.



Atwood, fotoğraflara Gigi Hadid ile Kendall Jenner'ı da etiketledi.



Bu paylaşımla iki ünlü modelin bir kez daha Victoria's Secret defilesinde görev alacağını belli oldu.



Model Behati Prinsloo da geçtiğimiz günlerde 2 yıl aradan sonra 10. kez podyuma geri döneceğini ve yılın defilesinin 8 Kasım'da New York’ta gerçekleşeceğini açıklamışkı.