GİKAD Başkanı İçim Çağıner Azerbaycan’da KKTC'yi tanıttı

GİKAD Başkanı İçim Çağıner Kavuklu yaptığı paylaşımda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti pasaportu ile gittiği Azerbaycan’da “Ufukta Yeni Fırsatlar, Kadın Girişimciler İçin Yeşil Işık” forumuna katılmasını orada KKTC ve GİKAD’ı tanıtmanın hayatındaki en gurur verici anlarından biri olduğunu belirtti.

GİKAD Başkanı İçim Çağıner Kavuklu şu ifadeleri kullandı:

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti pasaportu ile Azerbaycan’a gidebilmek, orada “Ufukta Yeni Fırsatlar, Kadın Girişimciler İçin Yeşil Işık” formunda KKTC bayrağı yanında ülkemizi ve GİKAD’ı tanıtmak hayatımdaki en gurur verici anlardan biriydi… Konuşmacı olarak yer aldığım “Kamu Kurumlarında, özel sektörde, sivil toplum kuruluşlarında kadının rolünün güçlendirilmesine yönelik başarılı örnekler” açık oturumunda, yanımda bizi foruma davet eden Azerbaycan’da Kadın Sahipkarlığının İnkişafı Assosiasiyasi Başkanı Sakina Babayeva, sağımda Kazakistan Sürdürülebilir Kalkınma ve Kadın Girişimciliğine Destek Derneği Başkanı Dinara Allabergen, solumda daima örnek aldığım çok değerli KAGİDER Başkanı Emine Erdem, Türkiye Odalar Borsalar Birliği Kadın Çalışmaları Kurulu Başkanı Hülya Akkaya ve değerli kardeşim Türkiye Belediyeler Birliği Başkan Danışmanı Filiz Evran ve kadın haklarına duyarlı Liv Hospital Genel Müdürü Özgün Güngör yer aldı. Açık oturum çok verimli geçti. En sonunda ellerimizi ve yüreklerimizi birleştirdik.

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28/11/2022 14:23